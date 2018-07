Colau endarrereix la implementació de la moneda rec al Besòs

El govern d'Ada Colau ja ha implantat una de les principals iniciatives que ha dissenyat per combatre les desigualtats a Barcelona: una renda mínima denominada Suport Municipal d'Inclusió (SMI) . Es tracta d'un projecte pilot que beneficia 950 famílies dels 10 barris del Besòs que reben un suport econòmic mensual. Algunes han de treballar per percebre els diners, però altres no tenen cap exigència a canvi. No obstant això, la capital catalana ha encallat amb una mesura innovadora que acompanya la renda municipal: la creació del rec, una moneda digital i ciutadana amb la qual es podrà comprar en botigues del Besòs El rec (Recurs Econòmic Ciutadà) tindrà un funcionament basat en la tecnologia blockchain. Una unitat de la nova moneda equivaldrà a un euro i s'havia previst que els beneficiaris de la renda mínima rebrien el 25% en recs des de finals de maig. També s'havia d'implantar per a la ciutadania interessada en provar-la malgrat que no rebi l'ajut municipal. Ja ha passat més d'un mes des d'aquest primer termini i encara caldrà esperar perquè la iniciativa es faci plenament efectiva.Segons han informat afonts municipals, la previsió ara és que fins a finals de juliol no començaran a circular els primers recs. Aleshores es preveu que els barcelonins que vulguin provar la moneda ja puguin operar en recs, cosa que servirà de període de prova. Les famílies que reben la renda municipal s'ha acordat que començaran a rebre una part en recs a partir del 28 d'agost, atès que abans bona part dels comerços estaran tancats per vacances, han detallat des de l'Ajuntament.La posada en marxa del rec s'ha endarrerit "per causes tècniques en relació a l'empresa proveïdora del servei de pagament i de canvi", concreten les citades fonts municipals. Segons el consistori, "el llançament d'una moneda complementària precisa tenir unes condicions òptimes que en garanteixin la màxima fiabilitat jurídica i tecnològica", i subratlla que amb un projecte innovador com aquest cal provar el sistema abans d'implantar-lo.El consistori afegeix que cal tenir garantit tècnicament el canvi automàtic d'euros a recs dels usuaris de la renda i dels voluntaris de la ciutadania general perquè es pugui començar a operar quan tot plegat estigui a punt. "S'ha primat la fiabilitat als terminis anunciats", conclou. El projecte del rec l'impulsa l'associació d'innovació social Novact, juntament amb entitats comercials i socials del Besòs, mentre que l'Ajuntament hi col·labora.Neix en el marc del pla pilot d'innovació urbana i social B-Mincome, un projecte europeu impulsat a través de l'Urban Innovative Actions (UIA) que ha posat en marxa la renda municipal d'inclusió. Crear una moneda local era un dels compromisos del govern de Colau. Es preveu que arrenqui amb 1,5 milions d'euros en circulació, i la intenció és provar com funciona fins a finals del 2019. Un dels objectius és evitar la desertització comercial en el Besòs, una de les zones amb les rendes més baixes de Barcelona, però alhora enfortir els vincles entre els veïns i els comerciants.

