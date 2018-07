Així s'està confeccionant la llista de Colau per a les municipals

"L'any 2015 vam fer una llista pensant que seríem a l'oposició. Ara n'hem de fer una pensant en la gestió". Aquesta és la pauta que està movent la confecció de la candidatura de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per a les municipals de l'any que ve, segons expliquen fonts de l'entorn de la dirigent a. Revalidar l'alcaldia és vital per a un espai que té en la capital catalana el seu buc insígnia. Per això, Barcelona en Comú hi treballa des de fa mesos, activant el protagonisme de l'alcaldessa i definint debats de base per confeccionar el programa i la llista. Es pensa en dirigents amb capacitat de gestió i s'aprecia el segell maragallista. Tothom dona per fet que la llista estarà pilotat per l'alcaldessa.Els comuns van voler passar pàgina ràpidament al sotrac del 21-D, on només van obtenir vuit diputats al Parlament. Preservar l'alcaldia de Barcelona es va convertir en una prioritat des d'aquell mateix moment. "Tornant de Nadal, vam posar en marxa la maquinària", explica un altra font coneixedora del procés. Com escollir els membres de la llista i com elaborar el programa són els dos grans debats que afronta Barcelona en Comú. Amb tot, serà Colau qui ho validarà tot.Pel que fa a la composició de la llista, l'equip de l'alcaldessa té clar que cal prioritzar perfils amb capacitat de gestió i experiència. Colau ha hagut de fer front durant aquest mandat no només al fet de tenir un govern en minoria, sinó també a la falta d'experiència d'un equip novell en la gestió, un fet que s'ha anat compensant amb fitxatges a nivell tècnic. Un dels principals: el de l'exsocialista Jordi Martí com a gerent de l'Ajuntament, dirigent que coneix a la perfecció les bambolines de l'estructura consistorial i que ERC va intentar fitxar sense èxit quan va estripar el carnet del PSC.Caldrà veure com el partit troba l'equilibri entre la tria que faci Colau per cobrir les necessitats que considera que té el seu equip amb la participació de les bases en aquest procés. En tot cas, tots els candidats que formin part de la llista hauran de presentar avals. N'hi haurà prou amb dos suports, que podran ser dels eixos o dels districtes. Les fonts consultades expliquen que, a més de persones amb un grau d'expertesa en la gestió, l'objectiu de la líder de Barcelona en Comú serà fer algun fitxatge de clar segell maragallista -projecte que ha reivindicat durant el seu mandat- per apuntalar la projecció pública de la candidatura i seduir vot socialista o, fins i tot, republicà.El que sí que descarten fonts coneixedores del procés de confecció de la llista és que es tinguin en compte "quotes" de partit per equilibrar la presència de candidats procedents d'ICV, EUiA o Podem. "Això que encara passa a Catalunya en Comú no passa a Barcelona en Comú", asseguren.Incorporant a la candidatura perfils gestors i amb experiència, Colau també podrà afiançar la interlocució amb el poder econòmic de la ciutat, una relació no del tot senzilla durant aquest mandat. La lluita contra els lobbies és un dels símbols de l'obra del seu govern i l'alcaldessa pensa fer-ho valer durant la campanya. La nova elèctrica municipal que ha permès la desconnexió d'Endesa , el combat contra la banca per aconseguir més pisos d'ús social i la batalla contra Airbnb han marcat l'agenda municipal. En campanya s'exhibiran com a trofeu, però el combat als oligopolis implica també un desgast que després s'hauria de corregir amb una interlocució solvent. L'equip que confeccioni Colau intentarà atendre també aquest requeriment.Un altre dels símbols del govern de Colau serà la projecció de Barcelona com a ciutat d'acollida després d'haver-se ofert com a "port segur" per evitar més morts al Mediterrani. L'alcaldessa ja h assegurat que l'oferiment no és conjuntural, sinó de caràcter permanent, una actuació que, a més d'atendre humanitàriament els rescatats pretén impugnar la política migratòria de la Unió Europea.

