​El «botellot» resisteix a Gràcia: colonitza el parc infantil instal·lat per fer-hi front

Es veia venir... Deixareu que sigui un "divertiment" al servei del botellón i l'incivisme a @placadelsol, @robertsoro @AdaColau @eloibadia @Bcn_Gracia? Cal vigilància i, com hem dit ja els veins de la plaça, que sigui un espai tancat i que hi hagi placa q indiqui edat usuaris. — Antonieta Oliver (@OliverTonina) 3 de juliol de 2018

Cal que es protegeixi amb valles, els veïns ho vàrem demanar i també que es netegi bé cada dia ! Així com que quedi clar que és per a nens i nenes i que està prohibit cap tipus d'utilització per part d'adults habituals del botellón... @eloibadia @robert_soro @PlacadelSol — Mei Polls (@mei_polls) 25 de juny de 2018

El combat contra el botellot al barri de Gràcia de Barcelona ha incorporat aquest estiu una mesura inèdita per intentar reconquerir espai als bevedors de cervesa. L'Ajuntament ha instal·lat els darrers dies un parc infantil a la plaça del Sol, que consisteix en uns grans rombes on els nens poden passar pel mig, i amb un terra tou que delimita l'espai. No obstant això, el parc ha crispat els veïns perquè el botellot se'l fa seu de nit. Els veïns fa molt de temps que pugnen sense èxit perquè el consistori apliqui mesures efectives per lluitar contra el botellot i reduir el soroll . Rosa Llansana, una de les residents mobilitzades, ha recordat que ja van advertir l'Ajuntament que això podia passar i van demanar tanques, però el consistori no ho va veure amb bons ulls. En el Districte de Gràcia sempre és una qüestió sensible el fet de tancar un espai, i és que encara és recent la reivindicació que va aconseguir la retirada de les reixes que tancaven de nit la plaça de les Dones del 36.Llansana reclama a l'Ajuntament que es posin tanques al parc de la plaça del Sol, una petició que també han fet altres veïns a través del Twitter. Ella apunta que, malgrat que es puguin saltar, "sempre es respectarà una mica més". A més, retreu al govern d'Ada Colau que no s'hagi posat un cartell a la instal·lació, en la qual defensa que no s'hauria de poder beure alcohol ni fumar perquè és d'ús infantil. Els veïns temen que no es posin tanques perquè el parc serà retirat a l'agost per col·locar l'envelat de festa major.El regidor de Gràcia, Eloi Badia, celebra "la consolidació dels usos familiars i veïnals de dia", en els quals considera el parc "una peça indispensable", mentre que a la nit ha explicat que l'Ajuntament segueix treballant en "aspectes de convivència i mediació", segons ha informat el consistori. "Són coses que s'han de tractar per separat", ha agregat.

