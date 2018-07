La Fiscalia estudia demanar la reobertura de la investigació sobre el fetge d'Abidal

La Fiscalia estudia demanar que es reobri la investigació sobre el trasplantament a l'exjugador del Futbol Club Barcelona Eric Abidal, segons han informat fonts del ministeri públic. El jutjat d'Instrucció número 28 de Barcelona va obrir una investigació després de rebre una inhibició de l'Audiència Nacional arran d'unes converses interceptades entre l'expresident del Barça Sandro Rosell i un interlocutor en què apuntaven que el trasplantament s'havia fet de manera il·legal.A principis d'aquest any, però, la investigació es va arxivar en no trobar indicis de delicte. Aquest dimecres, El Confidencial va publicar un extracte de la conversa en què s'apuntava que s'havia adquirit l'òrgan il·legalment, una informació que ha estat negada pel mateix jugador, la seva fundació, el Barça i l'Hospital Clínic, centre on es va practicar la intervenció.L'Organització Nacional de Transplantaments (ONT) i la Conselleria de Salut també van assegurar aquest dimecres que el trasplantament de fetge cap a l'exfutbolista Eric Abidal va seguir la legislació vigent, segons la informació de la que es té constància actualment. No obstant això, han obert una investigació interna per conèixer els detalls del cas.Per la seva banda, l'exjugador blaugrana i l'actual secretari tècnic del Barça ha penjat una fotografia a Twitter acompanyat del seu cosí i donant corresponent als dies posteriors al trasplantament i ha demanat "respecte".