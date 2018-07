JxCat, ERC i CUP es reafirmen al Parlament en «la ferma voluntat» de fer efectiva la República

L'independentisme ha tornat a votar unit aquest dijous a favor de fer efectiva la independència. Ho ha fet malgrat alguns retrets creuats, després d'uns dies d'intenses negociacions , ja que JxCat i ERC no veien clara la voluntat de la CUP de ratificar la declaració de ruptura aprovada pel Parlament el 9-N de 2015 -anul·lada pel TC- i que donava inici al procés independentista. Els lletrats, de fet, han alertat contra la tramitació de la transacció finalment aprovada. El president del Parlament, Roger Torrent, ha mantingut el punt tot i haver estat advertit de les possibles conseqüències penals que a partir d'ara poden venir de la mà del Constitucional com va passar l'anterior legislatura amb Carme Forcadell al capdavant del Parlament.Els tres grups han acabat aprovant un text transaccionat que reitera la "ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya" i reiterant "els objectius polítics" que conté la resolució del 9-N, els quals considera ara "legitimats pels resultats del referèndum de l'1-O i de les eleccions del 21-D". La moció també reclama al Govern que presenti en 90 dies un pla per recuperar 14 lleis vetades pel Tribunal Constitucional (TC) i que, en sis mesos, presentin els projectes de llei per fer-ho efectiu.Atès que els lletrats havien alertat contra la tramitació, Cs, PSC i PP han optat per ni tan sols votar el text. En canvi, Catalunya en Comú-Podem ha votat en contra del punt que ratifica l'objectiu de la independència, però s'ha abstingut en els que reclamen a l'executiu un pla per recuperar les lleis frenades pel TC i ha votat a favor del que insta a elaborar projectes de llei per aconseguir-ho.El vicepresident primer de la mesa i diputat de JxCat, Josep Costa, ha lamentat que els catalans no són "governats d'acord amb la voluntat popular", ja que, amb el 15% dels diputats del Parlament, PSC i PP "tenen el 100% dels membres del TC", on els populars tenen "blindada la majoria fins com a mínim el 2022". Arran de la moció de censura que ve ungir Pedro Sánchez com a president espanyol, a més, ha recordat que va passar de governar Catalunya "del cinquè partit en suport electoral al quart suport en suport electoral". "No podem renunciar a governar-nos amb les nostres pròpies lleis", ha culminat.El president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, ha anunciat el vot afirmatiu malgrat que considera que tornar a votar un text del 2015 implica "renunciar a avançar". "Han passat moltes coses i obviar-ho no ens ajuda a sumar. Estem molt més enllà del 2015, més a prop de l'objectiu, ens falta culminar-ho", ha seguit, motiu pel qual considera la moció "un gest simbòlic, però poc efectiu" que insisteix en un una "estratègia antiga i fins i tot prèvia a plantejar-se al referèndum". "Guanyarem, però no votant el mateix que el 2015", ha resumit, i ha receptat que "no es tracta de ser els més independentistes, sinó que els independentistes siguin més". En canvi, ha aplaudit aquells punts de la moció que insten a aplicar les polítiques socials, una via que sí que considera que permet sumar.El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha defensat que la moció suposa una "aposta política clara perquè primi la sobirania del Parlament, l'expressió democràtica del poble de Catalunya vers l'actuació repressiva del Tribunal Constitucional". Així, ha afirmat que la síntesi del text evidencia que "no hi ha possibilitat de fer lleis amb contingut veritablement social si no s'exerceix la sobirania i que no hi ha possibilitat d'eixamplar la majoria social si no es fan lleis profundament transformadores".La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha lamentat que "una part d'aquesta moció segueix mirant enrere, al passat i a la gesticulació" i posa de relleu que "alguns sembla que no siguin capaços de superar les mateixes receptes". Unes receptes caracteritzades, ha assegurat, per "la gesticulació, la derrota i la fragilitat extrema de les institucions, encara que embolcallada de molta èpica". "Cal que entenguem que estem en una nova etapa on han nascut noves realitats i noves preguntes que demanden noves respostes", ha demanat, i ha instat a passar pàgina i construir nous i amplis consensos.Ciutadans, PSC i PP han vist com els seus intents de frenar la moció han estat infructífers i que de poc ha servit que els lletrats hagin advertit la mesa. "Els lletrats diuen que és il·legal i inconstitucional", ha assenyalat el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que ha insistit que ningú es podrà sorprendre de la possible acció del TC. El partit taronja ha seguit entonant el discurs d'advertència al president espanyol, Pedro Sánchez: "Han entrat al diàleg amb aquestes persones que, contra el consell dels lletrats, voten assolir i culminar la independència". Carrizosa ha relatat tots els "mals" del procés: des del referèndum de l'1-O a la "divisió" de la societat i el fet que hagin marxat empreses.El PSC, per la seva banda, ha subratllat la "falsedat" de l'existència d'un mandat per a la independència derivat del resultat de les eleccions del 27 de setembre del 2015 i del 21 de desembre de l'any passat. "És mentida. No hi ha una majoria social per la independència", ha assegurat el diputat Ferran Pedret, que ha afegit: "No persisteixin en l'error d'imposar unilateralment un projecte polític que no el volen ni el comparteixen la majoria de catalans".En la mateixa línia que Ciutadans s'han expressat els populars, que han conclòs que la votació d'aquest dijous dels independentistes és "la carta de presentació" del president Torra per afrontar la reunió del dilluns amb el president espanyol, Pedro Sánchez.Els lletrats del Parlament han fet arribar abans del debat un advertiment a la mesa de la cambra per recomanar "que no es tramiti" la moció per no contravenir les ordres del TC. Els serveis jurídics han demanat que es llegeixi davant dels 135 l'avís, en el qual argumenten que el text que se sotmet a debat apel·la als objectius per aconseguir la independència que recollia la declaració del 9-N del 2015, anul·lada pel TC, i que la seva tramitació pot tenir conseqüències penals sobre la mesa.El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha negat a convocar de nou la mesa per reconsiderar el text transaccionat pels grups independentistes, com demanaven Cs i PSC. El grup liberal ja ha avançat que està estudiant presentar un recurs d'empara al TC mentre, en paral·lel, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que freni en sec l'acord del Parlament presentant ell un recurs d'inconstitucionalitat que suposaria la suspensió immediata. Els lletrats ja van advertir Torrent i la mesa que quedaven exposats a l'acció dels tribunals quan la setmana passada van tramitar la moció de la CUP.

Moció transaccionada per JxCat, ERC i CUP sobre el procés independentista by naciodigital on Scribd

