Els lletrats del Parlament demanen que no es tramiti la moció rupturista de JxCat, ERC i la CUP

Els lletrats del Parlament han fet arribar un advertiment a la mesa de la cambra catalana per recomanar "que no es tramiti" la moció rupturista impulsada per la CUP i avalada per Junts per Catalunya i ERC per no contravenir les ordres del Tribunal Constitucional. Els serveis jurídics han demanat que es llegeixi davant dels 135 l'avís, en el qual argumenten que el text que se sotmet a debat apel·la als objectius per aconseguir la independència que recollia la declaració del 9-N del 2015, anul·lada pel TC.El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha negat a convocar de nou la mesa per reconsiderar el text transaccionat pels grups independentistes, com demanaven Ciutadans i PSC. El grup taronja ja ha avançat que està estudiant presentar un recurs d'empara al TC mentre, en paral·lel, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que freni en sec l'acord del Parlament presentant ell un recurs d'inconstitucionalitat que suposaria la suspensió immediata.Els lletrats ja van advertir Torrent i la mesa que quedaven exposats a l'acció dels tribunals quan la setmana passada van tramitar la moció de la CUP.

