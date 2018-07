​El Gremi d'Hotels alerta de la «pèrdua de qualitat» en el turisme a Barcelona

L'ocupació als hotels de Barcelona durant el primer semestre de 2018 ha estat d'un 78,8%, un 3% menys respecte el 2017. Pel que fa al preu mitjà, ha estat de 132,75 euros, un 4,3% menys que el de l'any passat. Són dades del Gremi d'Hotels de Barcelona, que ha alertat de la "pèrdua de qualitat" tant en el turisme de negocis com en el d'oci en els últims mesos a Barcelona. Per aquest estiu, l'entitat ha calculat que hi haurà un 80% d'ocupació hotelera a la ciutat, una xifra un 5% inferior a la de l'any passat.En roda de premsa, el president de l'entitat, Jordi Clos, ha demanat a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona una "gestió més persistent a l'hora de tractar amb il·legalitats com els manters, llauners i apartaments il·legals" i un major finançament orientat a la promoció exterior i millora de la imatge de la capital catalana.Segons les xifres dels hotelers, els ingressos per habitació disponible s'han situat en 104,6 euros en els primers sis mesos de l'any, un 7,2% menys que al mateix període de 2017. D'altra banda, la despesa per persona allotjada en un hotel també va disminuir dels 406,60 euros del 2016 als 362,50 euros del 2017. Per Clos, tot i que aquestes dades "evidencien una davallada del sector, segueixen mostrant que Barcelona és una gran ciutat amb un enorme potencial on el turisme és peça clau".El president del gremi que representa 400 hotels i 40 blocs d'apartaments turístics ha assenyalat diverses causes de la situació actual del turisme a Barcelona. Clos ha destacat el retorn del turisme prestat d'altres països del Mediterrani i l'augment de la competència a ciutats veïnes com París, Lisboa, Porto o Màlaga.D'altra banda, ha criticat la "relaxació" de la inversió pública en promoció turística a fires i congressos. A més, Clos considera que la inestabilitat política del país i la manca d'actuació de l'administració contra les activitats il·legals a la ciutat són "additius que no ajuden a millorar la situació".El president del Gremi d'Hotels també ha destacat la reducció del percentatge del turisme de negocis enfront del d'oci. El 2014, el 50% de visitants a la ciutat ho feien per negocis. En l'actualitat, aquesta xifra s'ha reduït fins al 30%, fet que evidencia l'increment del turisme d'oci a la ciutat.Clos ha reclamat millores en el pressupost per a la promoció de la ciutat en l'àmbit dels negocis per tal de "no desfer la feina feta" i "recuperar el protagonisme" que va portar Barcelona a ser la ciutat que va acollir més congressos internacionals el 2017, segons el rànquing de l'Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA, en les seves sigles en anglès).

