VÍDEO Torrent s'encara a Espejo-Saavedra (Cs) pel seu to «absolutament irrespectuós»

El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), i el vicepresident segon, José María Espejo-Saavedra (Cs), s'han encarat aquest dijous a la tarda en la represa del debat al ple del Parlament. Tant el PSC com la formació taronja han intervingut per demanar a Torrent que convoqui una reunió de la Mesa: volen que l'òrgan polític examini la transacció que han acordat JxCat i ERC amb els cupaires sobre la moció de la CUP que es votarà a última hora de la tarda i que fa referència a la declaració d'inici del procés del 9-N del 2015.Torrent, però, no ha convocat la Mesa perquè defensa que el reglament és "molt clar" en aquest sentit i que formalment s'admeten a tràmit les propostes i les esmenes, però no les transaccions. Torrent i Espejo-Saavedra s'han solapat en les rèpliques: "Si em deixa parlar", ha demanat el president. "Tranquils, tranquils", ha afegit el vicepresident. "Qui ordena el ple i demana tranquil·litat soc jo vicepresident", li ha recriminat Torrent. "Sobretot si ho fa bé", ha etzibat Espejo-Saavdera. "No entraré a considerar ni a debatre amb vostè perquè em sembla absolutament irrespectuós el que acaba de fer, i de falta d'educació", ha sentenciat el president del Parlament. Espejo-Saavedra li ha respost que és "irrespectuós per als diputats que han demanat que compleixi el reglament".El també diputat de Cs ha aprofitat la intervenció per demanar "respecte" al conseller d'Exteriors, Ernest Maragall. "No es posi nerviós, no ens exaltem", li ha demanat Torrent. "Digui-li al conseller, que m'estava cridant", ha insistit Espejo-Saavedra. "Li hauré de retirar la paraula o cridar-lo a l'ordre; no vull fer ni una cosa ni l'altra", ha advertit Torrent. "Faci el que vulgui, ja està incompliment el reglament", li ha etzibat el vicepresident.Torrent ha tancat la polèmica en afirmar que la competència per convocar la Mesa recau en la presidència de la cambra, i que ja ha declinat la petició per escrit dels grups parlamentaris.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)