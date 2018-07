L'Institut de Seguretat Pública gradua 255 policies locals de 67 municipis

El llançament de les gorres a l'aire, els crits de satisfacció, les abraçades entre companys i els aplaudiments han culminat l'acte de graduació de 255 policies locals de 67 ajuntaments, que ha tingut lloc aquest dijous a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès (el Vallès Oriental).La directora de l'institut, Montserrat Royes, ha afirmat que, tot i que "no ha estat un any fàcil" per les "dificultats polítiques dels darrers mesos", han assolit els objectius i també han assumit "els reptes de futur", amb especial referència a la nova promoció de mossos d'esquadra, que es va convocar l'estiu passat després de més de sis anys sense que s'obrissin places per al cos.Els aspirants començaran la formació el proper setembre i, juntament amb policies locals, superaran els 800 alumnes. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat el "compromís" dels nous agents, així com "del país amb la formació i de les administracions a treballar coordinades".La 31a promoció del curs de formació bàsica policial va començar el setembre passat, amb 281 agents, 24 dels quals han suspès i dos han causat baixa. L'edat mitjana dels alumnes s'ha situat en els 32,7 any i, pel que fa al nivell d'estudis, el 32,6% en té d'universitaris. Dels 255 policies que s'han graduat aquest dijous, 207 són homes i 48, dones, el 19%; un percentatge "important que mai renunciarem que vagi creixent", ha afirmat Royes en la seva intervenció a l'acte.Pel que fa a la localitat de procedència dels alumnes, la demarcació de Barcelona és la més representada; en concret, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos són les comarques d’on provenen més alumnes. L'Ajuntament de Barcelona va aportar 117 aspirants a policies dels 279 que van començar el curs.De les comarques de Girona, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès són les que compten amb més alumnes. El Tarragonès és la comarca d’on provenen més alumnes de la demarcació de Tarragona i la de Lleida és la demarcació menys representada amb aspirants que provenen del Segrià, Solsonès i Noguera.La directora de l'ISPC ha assenyalat que els alumnes no han pogut compartir aula amb aspirants als Mossos d'Esquadra i ha celebrat que aquesta situació quedarà enrere el setembre, quan l'Escola de Policia de Catalunya rebrà la nova promoció al cos, després que l'estiu passat es convoquessin 500 places. Des del 2011 que no es convocaven places per al cos de Mossos d'Esquadra. Royes ha destacat l'"esforç humà i logístic" que requerirà el proper curs però ha assegurat que sabran "estar a l'altura de les grans promocions dels anys 90 i principis dels 2000".Buch, que ha presidit el lliurament de diplomes, ha subratllat un triple "compromís", el dels nous agents amb l'ofici de policia, que "interposa l'interès dels altres per sobre del propi"; el de l'ISPC amb la formació com a "pilar fonamental" del servei policial i, per tant, de Catalunya amb la seguretat i el dels ajuntaments amb la policia de proximitat i amb la coordinació entre administracions. El conseller ha detallat que el 39% dels agents de Catalunya formen part del cos de policies locals, en 215 municipis que representen el 89% de ciutadans. "Comptin que la seva sort és la nostra sort, la sort del país. Confiïn en nosaltres que confiem en vostès", ha conclòs Buch.D'altra banda, el Grau en Seguretat que es realitza a l'ISPC ha completat el pla d'estudis aquest curs, amb 275 estudiants. El setembre del 2014 va començar aquest grau, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de traslladar als alumnes el coneixement de la seguretat des d'un punt de vista holístic amb formació superior de nivell universitari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)