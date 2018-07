Independentistes, PSC i comuns impulsen la creació d'un espai de diàleg al Parlament

El Parlament ha aprovat la creació d'un "espai de diàleg" de tots els grups i subgrups parlamentaris per buscar acords en els grans temes que afecten Catalunya. La iniciativa, impulsada pel PSC, ha rebut l'aval de Junts per Catalunya, ERC i Catalunya en Comú Podem i deixa en mans del president de la Generalitat, Quim Torra, la capacitat per convocar-lo, així com la responsabilitat d'obrir una "etapa de diàleg" amb el govern espanyol par arribar a acords que permetin donar sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials dels catalans.La portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados, ha advertit durant la defensa de la proposta que sense majories de dos terços no es podrà "avançar" per resoldre el conflicte. "O hi ha diàleg o hi ha enfrontament", ha argumentat tot defensant la necessitat de crear un espai de diàleg intern entre els grups parlamentaris.El diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral ha puntualitzat que el referèndum ha de ser un "element central" del diàleg, així com l'alliberament dels presos polítics i les lleis que, malgrat haver estat acordades per àmplies majories, han estat suspeses o anul·lades pel TC. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, per la seva banda, ha reivindicat que el diàleg, en política, és "coratge, valentia, paraules, acords i negociació" i ha retret al PSC que "aplaudís l'a por ellos", les càrregues policials de l'1-O i el discurs posterior que va fer el rei. "Ens fa por que es treguin del barret un altre Zapatero per acabar fent un Rajoy", ha dit Pujol, que ha instat Pedro Sánchez a "moure's" si realment vol resoldre el conflicte.El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha posat l'accent en com aquest acord per crear un espai de diàleg és un reflex de la majoria que va aconseguir tombar el govern de Mariano Rajoy. Amb tot, ha defensat que "el diàleg no és la solució, però que sense diàleg no hi haurà solució". Domènech ha defensat que el referèndum "és possible" constitucionalment i ha argumentat que, si el PSOE no ho vol acceptar, és perquè implica reconèixer la sobirania catalana.Ciutadans, PP i CUP s'han oposat a la proposta. El partit taronja ha acusat els socialistes d'anar de la mà dels independentistes. "S'ha de pagar el lloguer de la Moncloa. No entendrem que venguin Espanya a trossos per quedar-se una setmana més a la Moncloa", ha etzibat el portaveu adjunt de Cs, Fernando de Páramo, que ha insistit que Torra "no pararà" fins que aconsegueixi la independència. "El diàleg només és possible dins de la llei", ha insistit el diputat popular Alejandro Fernández, que ha demanat al PSC que "no abandoni" el 53% dels catalans contraris a la independència.Els anticapitalistes, per la seva banda, desconfien de la utilitat d'aquest espai, que temem que puguin servir per anar "en una línia contrària" a l'objectiu d'aconseguir implementar la República. "Es podrà parlar del dret a l'autodeterminació o de com prevarica el jutge Llarena? No es pot desobeir i obeir alhora", ha deixat anar la diputada Natàlia Sànchez.

