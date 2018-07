Els Mossos detenen l'agressor de Lledoners per delictes de lesions, odi i discriminació i desordres públics

Els Mossos d'Esquadra han detingut Antonio NM, de 47 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, com un dels presumptes autors de de l'agressió feixista que va tenir lloc dilluns a la nit als afores de la presó de Lledoners. La policia catalana l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions, delicte d'odi i discriminació i delicte de desordres públics.Els fets van passar el dia 3 de juliol cap a les 22.30 hores quan una patrulla, que es trobava fent tasques de seguretat ciutadana, va ser alertada per uns ciutadans que es trobaven a la rotonda de la sortida del Centre Penitenciari Lledoners de la carretera C-55 punt quilomètric 37 de Sant Joan de Vilatorrada.En apropar-se al lloc, els agents van comprovar que hi havia un home amb sang a la boca. I que, segons testimonis, havia estat agredit per un grup d'eespanyolistes que estaven arrencant llaços grocs i esborrant els pintats a la via pública.Els agents van sol·licitar immediatament una ambulància dels Sistemes d'Emergències Mèdiques (SEM) per tal que atenguessin a la víctima, la qual finalment va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.Davant d'aquests fets, es va identificar les persones que es trobaven al lloc i es van iniciar les diligències corresponents per tal de determinar els fets ocorreguts, a l'espera de la denúncia de la víctima per poder determinar l'abast de les lesions.Com ha informat, al dia següent, un cop recollida la denúncia de la víctima mentre es trobava a l'hospital i també escoltats en declaració diferents testimonis , els mossos van poder identificar un dels agressors. Després de diversos intents, finalment ha estat detingut aquest divendres al migdia a la comarca del Bages. La investigació continua oberta i no es descarten més actuacions.

