Torrent esquiva els vetos de Cs i PSC i manté el debat de la moció rupturista

El president del Parlament, Roger Torrent, ha blindat el debat de la moció rupturista impulsada per la CUP i transaccionada amb Junts per Catalunya i ERC. Davant les peticions de Cs i PSC de forçar una reunió de la mesa de la cambra per qüestionar la votació del text definitiu, Torrent s'hi ha negat i ha defensat que la mesa tan sols ha de validar el registre de les mocions i les esmenes, però no de les transaccions.El debat, però, ha estat tens, sobretot amb el vicepresident segon de la mesa i diputat de Cs, José María Espejo-Saavedra, a qui ha hagut de cridar l'atenció diversos cops en la represa del ple, a la tarda. "Qui ordena el ple sóc jo", li ha recordat Torrent, davant les queixes amb to elevat del parlamentari, a qui ha recriminat el "absolutament irrespectuós". "No es posi nerviós, no cridi, tranquil·litzi's", ha demanat.El diputat del PSC Ferran Pedret ha assegurat que hi ha un acord de la junta conforme es valorarien les transaccions, cosa que Torrent ha negat, mentre que el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha afirmat que també hi ha una "recomanació dels lletrats" i ha acusat el president de la cambra de voler-los "emmordassar" i de vulnerar el "dret dels diputats a ser escoltats". Espejo-Saavedra ha argumentat també que la mesa ha de valorar "tots els escrits d'índole parlamentària" i, de fet, ha recordat que tres membres de l'òrgan han sol·licitat que es reuneixi.En tot cas, Torrent ha subratllat que "no hi ha un acte d'admissió a tràmit de les transaccions", fet que ja s'hauria deixat clar en les reunions prèvies de la mesa. "L'article del reglament és molt clar", ha insistit, i ha recordat que, just després del ple, tindrà lloc una reunió de la junta de portaveus dels grups.Ciutadans i PSC havien demanat una reunió de la mesa del Parlament per intentar que es tombi el text acordat per Junta per Catalunya, ERC i la CUP per reafirmar-se en els objectius per assolir la independència recollits a la declaració del 9-N del 2015, anul·lada pel Tribunal Constitucional. La moció, impulsada pels anticapitalistes i finalment acordat amb els dos partits que donen suport al Govern, va ser tramitada per la mesa malgrat les advertències dels lletrats de la cambra.Espejo-Saavedra, abans i tot que la reconsideració fos tombada, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que recorri la moció al Tribunal Constitucional, fet que suposaria la seva suspensió automàtica. És, de fet, el modus operandi pel qual la declaració del 9-N va ser suspesa, ja que el govern espanyol la va recórrer. En paral·lel, Ciutadans ha advertit que estudiarà com a grup presentar un recurs d'empara al tribunal, malgrat que això no suposa una suspensió immediata, una via que només pot garantir el recurs de l'executiu espanyol.Tant Ciutadans com el PSC i PP ja van presentar peticions de reconsideració a la tramitació inicial de la moció de la CUP per la referència a la declaració del 9-N. Van ser tombades per la mesa, mentre que Junts per Catalunya i ERC van presentar esmenes al text dels anticapitalistes per intentar suprimir l'apel·lació a la declaració del 9-N. La CUP, però, va advertir que no hi renunciaria i va deixar clar que estava disposada a situar tot l'independentisme en la tessitura d'haver d'aprovar-la o rebutjar-la.Finalment, els tres grups van acordar el text, en el qual es recull no només la referència a la declaració del 9-N sinó també el mandat que consideren que es deriva de l'1-O. La moció es votarà aquest dijous a la tarda, quatre dies abans de la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez.Ciutadans argumenta en la seva petició de reunió urgent de la mesa que la moció dels independentistes contravé les ordres del TC i que es deure dels membres de l'òrgan de la cambra "impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la nul·litat per inconstitucionalitat acordada". Cs, PSC i PP van advertir que estaven disposats a arribar al Tribunal Constitucional si no es paralitzava la tramitació del text.

