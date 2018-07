Els partits d'esquerres constaten a la UPEC que la situació política dificulta el diàleg

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya ha celebrat el debat "I ara, què cal fer?", on s'ha parlat del procés, el canvi de govern i la capacitat d'establir diàleg, entre d'altres. Tot i celebrar-se en el marc d'unes jornades sobre el futur del treball, el moment polític conflictiu i la realitat actual han marcat les intervencions, divergents i amb pocs punts en comú.Quico Sallés ha moderat el debat sobre el paper de l'esquerra en el moment actual. Una taula rodona que ha comptat amb Eduard López, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Salvador Illa, del Partit Socialista de Catalunya, Paola Lo Cascio, de Catalunya en Comú, i Mireia Vehí, de la CUP-Crida Constituent.Eduard López, vicesecretari general d'acció política d'ERC, ha assegurat que Catalunya està en un moment d'excepció, després del desenllaç de l'octubre, i ha dit que això obliga al partit a ser més present en l'àmbit estatal. Segons López, "no hi ha possibilitat de reconstruir la relació entre Catalunya i l'Estat" i dibuixa un escenari de punt de no retorn.D'altra banda, el secretari d'organització del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, s'ha mostrat esperançat amb el canvi de govern a l'estat espanyol i ha apuntat que això ha estat motiu de "distensió en el conflicte polític a Catalunya". Ha volgut reforçar la idea d'establir un clima de "respecte, reflexió i reformes" que passi per un increment d'autogovern i diàleg entre els dos governs. Tot plegat quan falten pocs dies per la reunió entre el president Quim Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa.La membre de la direcció de Catalunya en Comú, Paola Lo Cascio, ha començat fent referència a la situació judicial dels presos, que des d'ahir ja són en presons catalanes, i la necessitat de no perjudicar la gent que està empresonada: "No haurien de ser a la presó", ha insistit Lo Cascio. D'altra banda, ha coincidit amb Illa a l'hora d'apuntar que Catalunya "no és a les portes d'un independència" però sí davant de possibles canvis. Així mateix, ha reforçat la idea d'establir una conversa permanent entre els governs català i espanyol i la necessitat de treballar des de l'esquerra i els partits progressistes per objectius en comú, com per exemple en les polítiques d'educació i sanitat.El punt d'autocrítica l'ha posat l'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí. Ha dit que a Catalunya s'ha pecat d'ingenuïtat política a l'hora d'identificar qui és l'estat espanyol. Segons Vehí, Pedro Sánchez pot plantejar polítiques "una mica més a l'esquerra", però considera que "això no significarà un gran canvi". "Nosaltres el que plantegem és un nou assalt democràtic, que la gent torni a decidir", ha deixat clar l'exdiputada cupaire. En aquest punt, Lo Cascio ha volgut puntualitzar Vehí, i li ha dit que "volent fer un estat" l'independentisme "s'ha carregat la nació". I en resposta, la cupaire ha insistit que no plantegen l'Estat com a quelcom identitari ni el reconeixement de nacions "com si fossin peces de museu".Eduard López ha posat èmfasi en les realitats paral·leles que es viuen al congrés i al Parlament i ha considerat que el ventall de ministres "probablement funcionin bé a nivell de màrqueting polític" però plantegen molts dubtes a l'hora d'establir un diàleg real. En contrapartida, Paola Lo Cascio ha explicat que hi ha molts objectius on es poden trobar punts en comú i ha remarcat que la política de blocs no va bé a ningú: "El republicanisme ha de ser inclusiu", ha afegit.Mireia Vehí ha coincidit amb Eduard López, perquè creu que amb ministres com Josep Borrell el canvi no és plantejable. I ha instat a Salvador Illa a fer un exercici d'autocrítica i "neteja de files".

