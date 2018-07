​Ecologistes i veïns retreuen a Colau que l'elèctrica pública usa «energia negra» d'incineradora

Entitats ecologistes, veïnals i socials han criticat aquest dijous durament l'Ajuntament de Barcelona per suposadament incomplir el seu compromís de tendir al residu zero i reduir l'activitat de la incineradora Tersa del Besòs, a més d'"enganyar" amb la nova empresa pública Barcelona Energia, una comercialitzadora d'electricitat que s'alimenta bàsicament d'aquesta incineradora i no pas d'energia verda , segons adverteixen.En un manifest titulat "Gat per llebre", una trentena d'entitats de Barcelona, l'àrea metropolitana i tot Catalunya s'han oposat al fet que l'empresa elèctrica pública de la ciutat s'alimenti en més d'un 98% de l'energia produïda pels residus cremats amb gas natural a la incineradora del Besòs.Les entitats recorden que el compromís electoral de Barcelona en Comú era tendir a la reducció de residus, i creuen que comprar electricitat a la incineradora va en contra d'aquest objectiu, ja que com més residus s'incinerin, més electricitat es produirà. Però encara critiquen més que l'equip de govern qualifiqui d'energia "verda" la procedent de la incineradora del Besòs, que ells qualifiquen de "negra", ja que amb un combustible fòssil com el gas natural es cremen milers de tones de residus urbans domiciliaris, cosa que produeix contaminació atmosfèrica.De fet, també desconfien del consistori per no deixar-los participar plenament en estudis de qualitat ambiental de l'aigua, el sòl i l'aire de la conca del Besòs, que des del 2009 denuncien que està molt afectada per les emissions de quatre plantes situades al Fòrum. Segons els seus càlculs, les quatre plantes emeten un 30% del total d'òxids de nitrogen que emet el trànsit rodat a la ciutat de Barcelona.Per tot això, demanen que es paralitzi la compra d'electricitat a aquesta planta de Tersa per part de Barcelona Energia i que l'empresa pública la compri a altres distribuïdores i comercialitzadores que garanteixen un origen renovable de l'energia.També demanen que es tendeixi a l'eliminació de residus, prioritzant la reducció, reutilització, recuperació i reciclatge, abans de l'abocament i, finalment, la incineració. Per això, demanen una llei catalana que no primi la incineració, per la qual actualment es paguen 17 euros per tona, mentre que per abocar es paguen 35 euros per tona.Jordi Vives, periodista i portaveu de la campanya, ha recordat que prop del 99% dels 200.000 megawatts/hora que comprarà Barcelona Energia procediran de la incineradora, i creu que això s'ha d'informar als equipaments municipals que utilitzaran aquesta electricitat i a les futures 20.000 famílies que també en rebran.Per la seva banda, Silvina Frucella, d'Aire Net, ha criticat durament la gestió i opacitat de Tersa i el "silenci còmplice" de l'Ajuntament, amb la tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, al capdavant, per les dificultats en controlar les emissions i els seus efectes en l'entorn, que es calcula que abasta uns 5 quilòmetres al seu voltant i fins a 200.000 veïns.De fet, Frucella assegura que alguns estudis apunten a possibles efectes en la salut de la ciutadania, i assegura que l'últim informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona no és concloent per falta de dades, però no descarta el 100% un possible efecte cancerós d'algunes d'aquestes emissions. Per tot això, han portat el cas a la Fiscalia de Medi Ambient i això ha provocat algunes rectificacions a Tersa.Frucella ha assegurat que "no existeix la màgia" de portar residus a una incineradora i no generar contaminació. Segons ella, la planta de Tersa genera cada any 15.000 tones de cendres i 60.000 d'escòries.Les entitats també critiquen que el futur tanatori amb crematori de Sant Adrià del Besòs no tingui la tecnologia més innovadora per reduir i pràcticament eliminar les emissions contaminants, així com el fet que es prevegin milers de pisos nous a la zona que patiran els efectes dels quatre focus emissors que ja existeixen.Entre les entitats signants del manifest destaquen la Plataforma Metropolitana Aire Net, la FAVB, la Xarxa Sobirania Energètica, entitats ecologistes i veïnals de Barcelona, el seu entorn metropolità i altres punts de Catalunya. A les 7 d'aquest dijous a la tarda han convocat una manifestació davant del Museu Blau del Fòrum per exigir respostes a les seves demandes.

