Així s'ha gestat la moció rupturista de la CUP que incomodava JxCat i ERC

La moció de la CUP era una bomba de rellotgeria des del primer moment que es va presentar. La referència explícita a la declaració del 9-N del 2015, anul·lada pel Tribunal Constitucional (TC), i els objectius de desconnexió amb Espanya que recollia tenia un objectiu molt clar: situar Junts per Catalunya i ERC en la tessitura de ratificar aquest horitzó o bé desdir-se'n en un moment en què estan intentant reorientar la legislatura explorant el diàleg amb el PSOE i situant la via unilateral fora del carril central. Els dos grups s'han vist finalment arrossegats a votar a favor del text malgrat que hi ha diputats que ho fan amb recança per, principalment, les conseqüències penals que puguin recaure sobre la mesa presidida per Roger Torrent.I és que la primera patata calenta va caure en mans del president del Parlament. Tramitar la moció suposava exposar-se, tant ell com els dirigents independentistes de la mesa, a l'acció del TC, que ja va actuar contra els seus antecessors durant l'etapa de Carme Forcadell amb querelles per desobediència. Malgrat l'advertència dels lletrats, el text de la CUP es va admetre a tràmit mentre Ciutadans, PSC i PP amenaçaven d'arribar fins al Constitucional."El president té una línia vermella, com la presidenta Forcadell, i és que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. Que la mesa no pot convertir-se en un òrgan censor", van assegurar la setmana passada fonts pròximes al president del Parlament. Malgrat aquest convenciment, diputats tant de Junts per Catalunya com ERC van apuntar la "inconveniència" de plantejar una moció en aquests termes en aquests moments.De fet, els dos grups van presentar esmenes de forma coordinada per aconseguir la retirada de la menció a la declaració anul·lada per esquivar les conseqüències penals i ratificar el compromís per fer efectiva la República de forma més etèria. Amb tot, la CUP va advertir que no hi renunciaria . El diputat Vidal Aragonès va argumentar públicament que el 7 d'abril del 2016 Junts pel Sí i la CUP sí que es van tornar a comprometre amb la declaració de la desconnexió i que no serien ells els que autoesmenarien objectius que han estat avalats per majoria al Parlament.Els anticapitalistes van instar a JxCat i ERC a explicar públicament per què ara no es volien comprometre amb aquests objectius. La portaveu parlamentària dels republicans, Anna Caula, va replicar que el moment "era diferent" al del 2015 i que s'havia de tenir en compte que hi havia gent a la presó. En el tancament de la conferència nacional, Torrent va alertar diumenge que "la República no es construeix amb gestos simbòlics sense recorregut, sinó construint una majoria sòlida, permanent i inapel·lable", en una referència clara a la moció de la CUP. Els republicans, de fet, argumenten que aquest text "no és necessari, ni aporta res, ni permet créixer", sinó tan sols mantenir la tensió.Fonts de Junts per Catalunya expliquen que set diputats del grup, entre ells Carles Puigdemont i el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, van abanderar des del primer moment donar suport al text de la CUP i assumir-ne totes les conseqüències, tal com confirmen des dels altres grups implicats. I això malgrat que, des de les files republicanes, expliquen que l'acord per defensar conjuntament la retirada de les referències a la resolució anul·lada havien estat pactades amb Quim Torra. Els set representants, però, van aconseguir arrossegar els diputats del PDECat i la resta que dubtaven.I és a partir d'aquí que ERC va quedar sense força negociadora per mantenir que calia retirar la referència a la declaració del 9-N i, en canvi, es van centrar en afegir, a més d'aquesta referència, la celebració del referèndum de l'1-O i la victòria independentista del 21-D, per deixar clar que, des del novembre del 2015, "s'ha avançat en el procés, s'ha treballat des de llavors". Finalment, a més, els advocats dels represalits es van revisar el text definitiu, cosa que va permetre tancar un acord de transacció amb els altres grups que va ser registrat dimecres a les 17.55 després de "dures negociacions", segons ho defineix la CUP.En tot cas, fonts d'ERC asseguren que en cap moment van dubtar en acabar votant afirmativament, ja que compartien els objectius de la moció dels anticapitalistes -i perquè no es volien alinear amb l'unionisme en el Parlament-, però alerten que no votaran indefinidament a favor de textos merament declaratius que posin en perill els representants polítics sense efectes pràctics. La intervenció del president del grup republicà, Sergi Sabrià, anirà en aquesta línia, i des de les seves files argumenten que el principal problema és situar-se en la mateixa tessitura de fa vuit mesos. Entre altres motius, perquè no hi ha encara un projecte consensuat, una diagnosi de fons compartida i un full de ruta comú per plasmar el simbolisme en fets.Admeten, però, les dificultats que suposa explicar això a la ciutadania i els costos que pot tenir a nivell de suport electoral. Mentrestant, de fet, Ciutadans, PSC i PP intentaven frenar el debat i la votació de la moció . Els d'Inés Arrimadas estan disposats a arribar fins al TC, si és que aquest no actua abans o ja impugna la moció Pedro Sánchez, com li reclamen els liberals que faci

