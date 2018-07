L'advocat de Ponsatí veu «surrealista» que l'Estat usi la força per «reprimir la democràcia»

Aamer Anwar ha pronunciat la conferència inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu a l'institut Lluís de Peguera Foto: ACN

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha criticat durament la posició del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en relació als presos independentistes i als exiliats i ha assegurat que no accepta que "simplement es transfereixin presoners". Per ell, l'única solució és política i passa per "l'alliberament de tots els ostatges polítics i la retirada de les euroordres perquè els exiliats puguin tornar" a Catalunya. Un cop això hagi passat, creu Anwar, "les negociacions reals ja podran començar", ja que si no "és com si algú t'estigués apuntant amb una pistola al cap i et digués 'ara negociarem'".Anwar ha participat aquest dijous en la conferència inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que, per primer cop, té una extensió a Manresa. L'advocat de Ponsatí també ha criticat que és "surrealista" que "l'ús de la força d'un Estat es faci servir per reprimir la democràcia" i ha avançat que l'equip jurídic de Ponsatí té la intenció de portar alguns dels ministres del govern de Rajoy davant dels jutjats d'Escòcia.El rector de la Universitat de Glasgow i advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha valorat aquest dijous des de Manresa la decisió de traslladar els presos independentistes a presons catalanes i ha dit que "per més que els apropin a casa seva, continuen sent ostatges polítics". Per això, Anwer creu que aquest "no és un tema que s'hagi de resoldre als tribunals, sinó que és una qüestió política" i, per tant, considera que "si Pedro Sánchez vol negociar el correcte és alliberar tots els ostatges i retirar les euroordres perquè els exiliats puguin tornar al país".Anwar ha fet aquestes declaracions abans d'oferir la conferència inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que, per primer cop, ofereix activitats a la capital del Bages. El lletrat també ha valorat la decisió de la fiscalia d'Escòcia d'acusar l'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, de "conspiració" i "traïció" per executar l'euroordre contra ella. En aquest sentit, Anwar ha dit que Ponsatí "nega qualsevol culpabilitat en relació als càrrecs que s'enfronta a Espanya" i "tan ella com nosaltres diem públicament que no ha comès cap crim i l'únic que va fer és promoure pacíficament un referèndum que qualsevol nació té dret a fer". "Ho lluitarem en nom de la Clara Ponsatí al judici que tindrà lloc a finals de mes", ha reblat Anwar.Sobre el referèndum de l'1-O, Anwer ha assegurat que si hagués passat a Escòcia "tothom hagués sortit al carrer a denunciar la situació" i ha lamentat que "l'1-O tots vam ser testimonis de com la policia espanyola deixava anar 15.000 agents que van agredir de forma brutal una gent que només volia expressar-se". "Això és inacceptable en qualsevol democràtica europea", ha denunciat Anwar, que considera que fets com aquests "no tenen cabuda en les societats democràtiques".Sobre l'ordre d'extradició, Anwer ha dit que Ponsatí s'enfronta a 33 anys de presó i, si finalment és extraditada a Espanya, "ara té 61 anys, de manera que gairebé moriria dins de la presó". De fet, el lletrat escocès ha criticat el "mal ús" que el govern espanyol ha fet del procediment de l'euroordre i ha apuntat que el procés judicial contra Ponsatí "es pot allargar anys".En relació a la vista sobre l'extradició que ha de començar el proper 30 de juliol, Anwer ha avançat que estan estudiant la possibilitat de citar alguns ministres de Rajoy perquè "responguin per allò que van fer". L'advocat de Ponsatí ha dit que estarien interessats en citar, primer de tot, el ministre d'Economia, ja que "va dir públicament que no hi havia hagut malversació de fons públics". "Això confon a Escòcia perquè, d'una banda, hi ha un jutge que va dient que la nostra clienta està acusada de malversació i, de l'altra, l'exministre va dient que no hi va haver malversació", ha apuntat.A més, Anwar ha criticat que "molts ministres de Rajoy han parlat públicament de forma insultant contra el govern català fen-lo culpable abans d'anar a judici i això no em sembla un procés just ni imparcial".L'advocat escocès ha estat l'encarregat d'oferir la lliçó inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que enguany celebra el seu cinquantè aniversari i, per primer cop, té una extensió a Manresa coincidint amb la capitalitat cultural. Des d'aquest dijous i fins dimarts que ve la capital del Bages comptarà amb diverses activitats acadèmiques i culturals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)