Nou revés de Bèlgica a la justícia espanyola (ara per Valtònyc)

Hoy es un gran día.



España ya no juega en el mundial pero yo sigo en cuartos de final.



Rueda de prensa en Bruselas hoy a las 17h comentando el partido y las jugadas clave.



Roncero no llores. pic.twitter.com/P5ptiNbn0F — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 5 de juliol de 2018

La justícia belga ha decidit deixar en llibertat el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtònyc, que és a l'exili a Bèlgica, per evitar la condemna de tres anys i sis mesos de presó que l'Audiència Nacional li va imposar per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a al Corona per les lletres de les seves cançons.Ara, els jutges han decidit esperar que es resolgui l'euroordre que ha de determinar la seva extradició, al considerar que no és necessari privar-lo de llibertat. De fet, ell mateix ha anunciat una roda de premsa a les 17.00 hores aquest dijous, on comentarà "el partit i les jugades clau", entenent que es tracta dels propers passos legals que realitzarà. Assegura que "avui és un gran dia".El raper va avisar que es posaria a disposició de la justícia quan se'l cités. Segons va afirmar, tenia intenció de "sortir de la clandestinitat" i presentar-se davant de les autoritats del país on es troba actualment tan bon punt fos citat.El 24 de maig - el dia que finalitzava el termini perquè ingressés en un centre penitenciari a Espanya- Valtònyc no va entrar a presó i es va conèixer el seu exili. El mateix dia l'Audiència Nacional va dictar ordre de recerca contra ell, a nivell estatal, europeu i internacional.El cantant també va dir que recorreria la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribés el moment, es defensaria davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)