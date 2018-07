Els tripulants de cabina de Ryanair faran vaga el 25 i 26 de juliol

Els tripulants de cabina de Ryanair finalment han optat per anar a la vaga. Segons han confirmat aquest dijous els treballadors de l'aerolínia irlandesa, han convocat dues jornades d'aturades, el dimecres 25 i el dijous 26 de juliol.Concretament, el primer dia de vaga afectarà Espanya, Portugal, Itàlia i Bèlgica. L'endemà afectarà els mateixos països exceptuant Itàlia. Les demandes dels tripulants de cabina feia mesos que portaven cua. Aquest dimecres es van reunir a Dublín per formalitzar les exigències de millora de les condicions laborals i aquest dijous els sindicats espanyols USO i Sitcpla, el portuguès SNVPAC, l'italià UIL i el belga CNE han pres la decisió d'aturar-se durant la temporada estival.USO ha manifestat a través d'un comunicat que calcula que el seguiment de la vaga serà massiu entre els tipulants de cabina, davant de les "penoses condicions laborals que actualment suporten: un 75% de la plantilla està contractada a través d'empreses de treball temporal, subjecta a la legislació irlandesa, sense salari basi i cobrant únicament per les hores de vol, el que provoca una tremenda inseguretat i inestabilitat laboral". A Espanya estan cridats a la vaga més de 1.800 treballadors i la xifra puja a més de 4.000 entre els quatre països.

