Arxiven la causa contra els cinc càrrecs electes del Ripollès investigats per la vaga del 8-N

El jutjat d'instrucció 1 de Ripoll ha arxivat la causa contra els cinc càrrecs electes del Ripollès investigats per la seva participació en el tall al Coll d'Ares durant la vaga general del 8-N. La jutgessa, seguint la petició del ministeri fiscal, descarta el delicte de desordres públics perquè no es van registrar "actes violents sobre persones o coses".La interlocutòria tanca així la via penal contra les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP); els regidors de Ripoll Roger Bosch (ERC) i Santi Llagostera (CUP) i la regidora de Campdevànol Mariona Baraldés (CUP). Al mateix temps, però, envia el cas a la subdelegació del govern espanyol a Girona perquè iniciï un expedient sancionador perquè considera que podrien haver infringit la Llei mordassa.Concretament, recull que el tall de Coll d'Ares que va durar unes catorze hores va comportar una "alteració greu de la seguretat ciutadana sense necessitat d'atacs violents contra persones o coses".

