El Parlament Europeu rebutja la polèmica reforma de la llei de drets d'autor

El ple del Parlament Europeu ha rebutjat aquest dijous la nova normativa europea sobre drets d'autor, que havia generat una rellevant polèmica -amb campanya de forta oposició, com la encapçalada per la Viquipèdia - perquè, entre altres coses, obligava a les plataformes digitals com Google, Youtube o Facebook a supervisar que els continguts que els usuaris comparteixen en elles no infringeixen normes de copyright.En la pràctica, l'Eurocambra ha tombat el text aprovat el passat 20 de juny per la comissió d'Assumptes Jurídics i, per tant, ha bloquejat l'inici de les negociacions amb el Consell de la UE, la institució que representa als estats membres.En concret, 278 eurodiputats han votat a favor de començar les negociacions amb els països, mentre que 318 s'han oposat i 31 s'han abstingut. Els eurodiputats han de pactar ara una nova postura negociadora, que serà debatuda i sotmesa a votació en el ple que tindrà lloc al setembre.

