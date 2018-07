L'alcalde de Cs d'Arroyomolinos esquitxat per corrupció, traslladat a l'hospital

Carlos Ruipérez, alcalde d'Arroyomolinos Foto: Europa Press

L’alcalde d’Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Cs i esquitxat per corrupció, està sent traslladat a l’Hospital Clínic de San Carlos en estat reservat després d’haver patit, probablement, un infart, segons ha informat Europa Press de fonts del 112 de la Comunitat de Madrid.El servei d’emergències ha rebut una trucada a les 11.16 hores alertant que un home de 56 anys es trobava en mal estat. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una UVI del SUMMA, que ha atès l’alcalde amb un possible infart i que l’ha traslladat al centre en estat reservat.L’alcalde va ser detingut aquest dimarts en el marc d’una operació contra el frau en la instal·lació de programes informàtics als semàfors de diversos municipis. Posteriorment, va quedar en llibertat amb càrrecs. Després dels fets, Cs va anunciar que li suspenien la militància i li van demanar que dimitís perquè si no l’expulsarien del partit. Tot i això, el regidor va sostenir que continuaria en el càrrec mentre la seva situació processal no quedés “perfectament definida”.Aquest mateix matí, el portaveu de Cs a l’Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, li ha demanat que reflexionés sobre el que ha passat i que dimitís. També ha recordat que el partit està tramitant la seva expulsió.

