Declaren els testimonis de l'agressió feixista fora la presó de Lledoners

Els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central han començat a prendre declaració a diversos testimonis de l'agressió d'un grup d'espanyolistes contra un independentista a la rotonda d'arribada al centre penitenciari dels Lledoners , a Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), la nit del passat dimarts.La policia catalana ha iniciat la investigació a partir de la declaració i les proves aportades per la víctima de la pallissa que ja ha denunciat els fets. A partir d'aquesta declaració, els Mossos d'Esquadra han pres testimoni a diverses persones que es trobaven en el lloc dels fets, tot i que no encara a les tres persones que van identificar com a presumptes autores de l'agressió, i que podrien ser detingudes durant les properes hores segons ha pogut saber, tot i que aquest extrem no ha estat confirmat per fonts oficials.L'advocat de la persona agredida demandarà els agressors per un delicte de lesions, i estudia, també, incloure-hi el d'odi tenint en compte la motivació ideològica de l'agressió. Tot i així, està a l'espera de conèixer el perfil dels denunciats i llegir-ne la seva declaració per prendre la decisió.La nit de dimarts passat, mentre membres del CDR i altres independentistes eren a la porta del centre penitenciari dels Lledoners fent un sopar a la fresca mentre decidien, en assemblea, com gestionarien l'arribada dels presos polítics al Bages , una vintena d'espanyolistes van començar a eliminar símbols independentistes de la carretera que condueix a la presó.Un dels independentistes va començar a gravar amb el mòbil els espanyolistes fins que un d'ells va llançar-li un cop de peu a la cara que li va partir el llavi i va seguir colpejant-lo amb la col·laboració d'altres persones. Entremig, a més a més, segons va explicar una familiar de l'agredit al diari, li van llançar a sobre el dissolvent que feien servir per eliminar les pintades L'agressió va finalitzar quan altres independentistes i la patrulla dels Mossos d'Esquadra de la presó van anar a auxiliar-lo. Poc després arribaven a lloc mitja dotzena de patrulles més que van identificar tres espanyolistes com a presumptes autors de l'agressió.Tota la seqüència va quedar gravada en el mòbil de l'agredit i és una de les proves amb què investiguen els Mossos d'Esquadra. A banda de la ferida al llavi, l'agredit té forts dolors a l'esquena degut als cops de peu que li van donar.

