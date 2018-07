Unes 600 persones assisteixen a la Festa d'Estiu del Cinema Català

Unes 600 persones han assistit aquest dimecres a la nit a la Festa d'Estiu del Cinema Català als jardins del Palauet Albéniz, entre els quals hi havia actors com Oriol Pla, Elena Martín, Sergi López, Aina Clotet, Roger Coma i Núria Prims, entre d'altres, i directors com Dani de la Orden, Elena Trapé, Oriol Paulo, Carla Simón.La festa també va servir per formalitzar el nomenament de sis nous Membres d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català, un tràmit que normalment es produïa en la cursa dels Premis Gaudí. Els nous membres són Pere Aumedes, Margarita Bernet, Pep Cruz, Lluís Maria Güell, Pepita Pardell i Mònica Randall. Durant la cerimònia també es va lliurar el Premi Pepón Coromina 2018, que és per al D’A Film Festival Barcelona, dirigit per Carles Ríos.La festa arriba després del tradicional balanç de l'any, que enguany mostra que el cinema català és "en un moment crític", segons va explicar ahir al matí Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català en roda de premsa . La situació s'explica per la no aplicació de les taxes de l'audiovisual i per les retallades pressupostàries a Televisió de Catalunya. "La caiguda de TV3 ha estat letal pel cinema en català", explica Passola.Tradicionalment, la televisió publica catalana ha actuat de motor de les produccions, tant de ficció com de documental, i això ha provocat la caiguda del número de produccions i de la mida que tenen. "Necessitem una televisió forta; si no, provocarem que tota la producció es traslladi a fora. I també necessitem un departament de Cultura que prioritzi inversions". Passola remarca aquest fet, atesa la forta davalla de dotació pressupostària de la Generalitat en l'Acadèmia, que ha passat de 290.000 euros l'any 2017 a 180.000 euros el 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)