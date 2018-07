Els catalans destinen la meitat del sou a pagar el lloguer del pis

Els catalans han de destinar la meitat del sou, el 50,5%, a pagar la renda del lloguer del pis, segons un estudi elaborat per la immobiliària Fotocasa i InfoJobs. Per arribar aquest resultat, l'estudi compara la mitjana de preu del lloguer d'un pis de 80 metres quadrats a Catalunya, 991,40 euros (12,39 euros el metre quadrat), amb la mitjana del salari brut dels catalans, 1.963,7 euros al mes.En el cas de la ciutat de Barcelona, on la mitjana del preu de lloguer d'un pis de les mateixes característiques és de 1.096 euros al mes (13,70 euros el metre quadrat), l'esforç que han de fer els barcelonins per pagar el lloguer arriba fins al 55,8% del seu salari mensual. En el conjunt de l'Estat, els espanyols han de destinar un terç del seu salari (el 33,5%) per fer front al lloguer de l'habitatge.Fotocasa assegura que Catalunya és el territori de l'Estat amb el preu de lloguer més alt, amb una mitjana de 12,39 euros el metre quadrat. Els preus es disparen a la ciutat de Barcelona, amb 13,70 euros el metre quadrat, mentre que a la ciutat de Lleida baixen fins a 5,60 euros.La Comunitat de Madrid, amb una mitjana de preu d'11,45 euros el metre quadrat, se situa com el segon territori de l'estat espanyol amb els preus més alts, seguit del País Basc, amb 10,70 euros i les Illes Balears amb 9,71 euros. Amb aquest preus, Fotocasa assegura que els madrilenys, bascos i els ciutadans de les Illes Balears han de destinar el 40% del seu salari a pagar el lloguer.En sentit contrari, els extremenys són el territori de l'Estat que han de fer un menor esforç i només destinen el 21% del salari per cobrir la renda del lloguer.Beatriz Toribio, directora d'estudis de Fotocasa, explica que el preu de l'habitatge, tant de compra com de lloguer, està creixent a un ritme ''molt superior al que ho estan fent els salaris'' i això fa que en aquests últims anys l'esforç per pagar el lloguer s'hagi incrementat. El cas dels catalans, el 2016 es destinava el 46,4% del salari i aquest 2017 aquest percentatge s'ha situat en el 50,5%, quatre dècimes més.

