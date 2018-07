L'Espai Democràcia i Convivència reclama una negociació política i l'alliberament dels presos

Les entitats que constitueixen l'Espai Democràcia i Convivència han fet públic aquest dijous un manifest en què demanen recuperar el diàleg, la normalitat institucional, els drets i llibertats. La plataforma exigeix l'alliberament immediat dels presos polítics. Des de Democràcia i Convivència es considera que cal aprofitar l'oportunitat que suposa que tan a Catalunya com a l'estat espanyol s'han constituït nous governs. El posicionament de les entitats aplegades es produeix quan falten només quatre dies per la trobada a la Moncloa entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra.En el manifest, la plataforma proclama que "qualsevol solució política ha de basar-se en el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític". Exigeixen la fi de la reculada en drets i llibertats que s'ha produït durant el mandat de l'anterior govern espanyol: "Reclamem la derogació de la llei mordassa i de l’article 315.3 del codi penal que criminalitzen la protesta social, la llibertat d’expressió i el dret de vaga. Demanem que el govern retiri les denúncies contra artistes, sindicalistes, activistes socials, docents, entre d’altres, per accions o opinions que constitueixen un lliure exercici de la llibertat d’expressió".L'Espai Democràcia i Convivència va néixer el març passat , impulsat per diverses organitzacions catalanes com l'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT de Catalunya.El 15 d'abril, la plataforma va convocar una manifestació massiva a Barcelona per demanar l'alliberament dels presos polítics i la fi de la repressió sota el lema "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!" Manifest de la plataforma d'entitats Democràcia i Convivència by naciodigital on Scribd

