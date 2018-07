Un llit per conscienciar contra l'oferta de pisos turístics il·legals. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha comprovat en els darrers mesos que han deixat d'operar a la ciutat un total de 2.355 pisos turístics il·legals. Són més de la meitat dels 4.148 que han rebut una ordre de cessament des de la posada en marxa del pla de xoc del 2016. El consistori ha endegat una campanya d'inspeccions d'aquests immobles, i ha constatat que el 90% dels revisats han complert –2.129 voluntàriament i 226 forçats amb un precinte-, mentre que el 6% hauria reincidit i un 4% estaria sota sospita.Segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, el balanç és "molt satisfactori", i considera que les dades demostren que el nivell de compliment en relació a les ordres de cessament d'activitat és "molt alt" i que cada vegada més es redueix més la reincidència. En els dos anys del pla de xoc l'Ajuntament ha obert 10.635 expedients i ha imposat 5.503 sancions, cinc vegades més respecte als anys 2014-16, quan van ser 2.556 expedients i 1.001 sancions. Les ordres de cessament s'han multiplicat per sis, i van ser 663 en el període anterior.El govern ha fet el balanç just quan es compleix el segon aniversari del pla de xoc de pisos turístics i ara que ha destensat les relacions amb Airbnb , amb la qual pugna per eliminar els anuncis d'apartaments il·legals que s'ofereixen per Internet. Des d'aquest juny el consistori pot accedir a tota la informació dels immobles anunciats a través de la plataforma, la qual ha retirat 2.577 anuncis més de pisos sense llicència. Tot i això, per signar la pau definitiva el govern d'Ada Colau reclama que sigui la mateixa Airbnb que verifiqui que són reals els números de llicència que incorpora cada anunci.La distensió amb Airbnb es traduirà en la participació per primer cop de la companyia en la pròxima reunió de la taula de bones pràctiques que comparteixen l'Ajuntament i les plataformes, de la qual fins ara Airbnb n'havia estat exclosa , i que celebrarà la propera trobada el 23 de juliol. Sanz ha recordat que durant el mandat s'han estimat entre 6.000 i 8.000 els pisos turístics il·legals, i ha assegurat que ara com ara "bona part d'aquesta oferta està desactivada de forma voluntària", en part per la tasca amb la plataforma.La plataforma ja va retirar un primer paquet de 1.500 anuncis de pisos turístics il·legals i ara l'Ajuntament ha comprovat que ha fet el mateix amb els 2.577 que recentment es va comprometre a treure. Segons ella, també hi ha contribuït el fet que les sancions són elevades. Són d'un mínim de 60.000 euros, un import que es redueix a la meitat si es fa el pagament en el primer mes des de la incoació de l'expedient. La inspecció també s'ha centrat en les xarxes oganitzades, i s'ha detectat 11 multi infractors que gestionen 86 pisos diferents, i als quals se'ls ha obert 170 procediments disciplinaris."L'oferta està més a prop de zero que mai", ha insistit Sanz, i ha subratllat que han "collat al màxim" les plataformes digitals que els anuncien, i especialment Airbnb, que era "la que no volia col·laborar de cap manera". No obstant això, ha admès que aquest estiu seguiran funcionant molts pisos il·legals, ja que despenjar els anuncis no significa que no puguin estar reservats per als següents mesos. En tot cas, ha promès que no abaixaran la guàrdia, i que es manté "al 100%" el cos de 100 inspectors i visualitzadors per lluitar contra l'oferta il·legal.La presentació de les dades també ha coincidit amb la posada en marxa per segon any consecutiu d'una campanya per lluitar contra l'oferta il·legal, i que consisteix a instal·lar llits al carrer, enguany amb un precinte per visibilitzar l'actuació municipal. En aquesta ocasió es col·loquen a l'Arc de Triomf, a la Rambla –a l'altura de Colom- i Gràcia –a la plaça de Nicolás Salmerón-, i també l'acolliran Santiago de Compostel·la i Sevilla. A més, en l'àmbit internacional la imatge gràfica de la campanya es podrà veure en els portals de certa d'allotjament dels turistes més habituals procedents de França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit.

