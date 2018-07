Les mobilitzacions no eviten que la Generalitat subhasti pisos públics

Estan entrant a la subhasta. Cal gent. pic.twitter.com/JxEJbeJJdW — LucyGonzalez (@lucyGonzalezPA) July 5, 2018

Veïnat aturant la subhasta de finques intestades que avui fa la @gencat. Més habitatge social i menys negoci immobiliari. #AturemLaSubhasta #LaGeneEspecula pic.twitter.com/3ilfWtk4SP — FAVB (@FAVBcn) July 5, 2018

Unes 70 persones de la plataforma Aturem la subhasta s'han concentrat aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat per intentar aturar in situ la subhasta de 46 immobles heretats per la Generalitat, atès que reclamen que els pisos es destinin a habitatge públic i evitar que es pugui especular amb les finques. Malgrat la mobilització, el Govern ha iniciat finalment la subhasta, si bé ha començat amb una hora i mitja de retard en relació a l'hora prevista, i els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants per evitar que entrin a l'edifici.S'havia de començar a les 10.00 h, però no ha anat puntual perquè els concentrats han dificultat l'entrada dels licitadors, als quals els Mossos d'Esquadra han obert pas, cosa que ha derivat en moments de tensió. Les finques que es venen al millor postor procedeixen d'herències intestades, o sigui sense hereu. La subhasta ha generat una pugna entre la Generalitat i el govern barceloní d'Ada Colau i el darrer ple de la capital catalana ha reclamat no realitzar-la , cosa que tampoc ha impedit que tiri endavant.Fonts del Departament d'Economia han explicat que, dels 46 immobles, només s'han rebut ofertes per a 27. Els manifestants han creat dos cordons de persones per impedir l'entrada dels licitadors a la subhasta, i també han ocupat com a mínim dos dels pisos heretats per la Generalitat, segons ha informat Aturem la subhasta a través de Twitter. Es tracta d'un local al barri del Farró i d'un pis al del Clot, tots dos a Barcelona, que és on ha generat polèmica la subhasta, i que s'afegeixen com a mínim a un altre pis que ja va ser ocupat al Poble-sec i que també forma part de la subhasta La Generalitat només ha deixat fora de la subhasta un edifici sencer al carrer de la Llibreteria del Gòtic de Barcelona , on els llogaters tenen contractes indefinits i hi ha un establiment emblemàtic, el Mesón del Café. El Govern preveu obtenir un mínim de cinc milions d'euros amb aquesta subhasta, que inclou 15 immobles a la ciutat de Barcelona i la resta a altres poblacions catalanes, excepte un a Vinaròs (Castelló), i les propietats estan distribuïdes en 46 lots separats, perquè un d'ells està format per dos immobles.Fonts de la Conselleria d'Economia han explicat que la Generalitat està obligada a convertir en líquid totes les herències intestades, i que amb aquests recursos adquirirà immobles per a habitatge de lloguer social. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va assegurar aquest dilluns que la Generalitat destinarà "immediatament" a la compra d'habitatge de lloguer social els recursos que s'obtinguin de la venda de part dels 46 immobles d'herències intestadesAquests recursos s'obtindran de la venda de 13 habitatges, un pàrquing, un local i un estudi, inclosos en els 46 immobles heretats que se subhastaran aquest dijous i que no s'han pogut destinar directament a habitatge social. La Generalitat pot exercir el dret de tempteig i retracte per comprar habitatges procedents d'execucions hipotecàries dels bancs, i Aragonès preveu que es puguin rescatar entre 30 i 40 habitatges de Barcelona i municipis de l'àrea metropolitana.

