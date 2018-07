Tot esperant Casado i sense periodistes: així voten els militants del PP català

Un total de 66.706 militants del Partit Popular estan inscrits per votar en alguna de les 1.096 seus obertes a tot l'Estat per elegir els candidats finalistes d'una cursa en què poden triar entre sis noms per succeir Mariano Rajoy. A Catalunya, els afiliats que han manifestat la voluntat d'anar avui a les urnes són 1.759. A Barcelona, el col·legi electoral és a la seu central del partit, al carrer d'Urgell. Els periodistes, però, no estan autoritzats a entrar a la seu. Es nota que és el primer cop que s'elegeix en primàries -ni que sigui en una primera volta- qui ha de liderar la formació i l'acte té un punt d'inconfessable.Els militants van arribant a la seu d'Urgell. Poc a poc. La sensació majoritària és que molts militants creuen que el partit necessita una renovació i un rostre nou que encarni una nova etapa. Això és més evident entre la militància catalana que en d'altres llocs pels resultats de les eleccions catalanes del 21-D. Per una part dels afiliats, el continuisme és continuar amb els mals resultats. Un dia com avui és un bon moment per polsar com viuen la situació política les bases del PP. Un dirigent de districte no vol dir per qui votarà, però apunta a la necessitat d'un canvi i esmenta Casado.Juan (84 anys) i Alicia (75) són dos militants dels anys històrics, des del 1982, l'any del triomf de Felipe González. Expressen les seves idees amb convenciment: "Catalunya i Espanya estan abaix de tot", "el partit necessita un canvi". No amaguen el seu vot: "He votat per Pablo Casado", diu Alicia. Soraya? Cospedal? "Representen la continuïtat". García-Margallo? "Ui, no!". Alicia assegura que no hagués parlat amb el periodista si portés el llaç groc. Alicia carrega contra els ecologistes: "Estan en contra dels plàstics, però avui Catalunya és un immens plàstic groc, i no diuen res".Es queixen de la falta de llibertat: "No podem triar els col·legis". Juan diu que ell era catalanoparlant però que "quan es va imposar el català, va deixar de parlar-lo, tret de quan parla amb els amics". Alicia afirma que "en temps de Franco, es podia ballar sardanes i qui volia anar a un col·legi en català hi anava". Ataca García-Marlaska, de qui se'n fan creus: "Era un jutge molt estricte i ara sembla que tot li va bé".Però l'exvicepresidenta Sáenz de Santamaría també troba partidaris entre els afiliats catalans. "No em fa res dir-ho. He votat Soraya", ens diu José Luis, 60 anys, militant des del 2010. "Casado és massa jove i, a més, Aznar no m'agrada". Aznar està darrera de Casado? "Sí, potser de manera dissimulada, però sí".Es nota que hi ha un sector de la militància pepera que no amaga incomoditat amb l'expresident perquè el consideren deslleial. "Però si Aznar va ser qui va negociar amb Pujol", insisteix Jose Luis, qui elogia Rajoy: "Se n'ha anat com un senyor". Això sí, li hagués agradat més mà dura amb Catalunya: "Home, això sí". Es considera una persona moderada: "Soc espanyol, però no d'extrema dreta". Està convençut que Sánchez és un "venut".També ha votat per Soraya Ferran, militant de 40 anys, de Nou Barris. Per ell, a Casado li falta experiència i hi ha un tret de l'exvicepresidenta que l'ha decidit: "Ha estat al govern i també ha estat a l'oposició". És a la que veu més capacitada per erosionar el nou govern de Pedro Sánchez. Els militants del PP català es mouen entre la lleialtat al llegat de Rajoy i el desig de trobar un nou lider fort. Sobre aquest dilema les urnes diran avui la penúltima paraula.

