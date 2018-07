El Bages tornarà a viure bàsquet ACB després que el passat 12 de juny el Bàsquet Manresa derrotés el Melilla al cinquè i definitiu partit i recuperés el seu lloc a l'elit. Des de llavors, un xic més de tres setmanes, han passat moltes coses. Tantes que la fita queda lluny en el temps. Per analitzar la darrera temporada i del futur més proper hem conversat amb Josep Sàez, el president de l'entitat.- No tant. Amb el patrocinador hi estàvem treballant i sabíem que si pujàvem a l'ACB el tindríem. Estava estructurat i treballat. El què no ho estava és que canviaríem d'entrenador. Ha anat així i per sort hem trobat el Joan Peñarroya. És el millor entrenador que podíem tenir.- Vaig passar tot un dia de nervis. Però certament, quan vaig veure el pavelló tan ple, amb tanta gent, em vaig relaxar una mica i vaig que pensar que era impossible que no sortís bé. Haguéssim decebut a molta gent. Va ser una dia de molta tensió perquè ens jugàvem la feina de tota una temporada. Ens ho jugàvem tot en quaranta minuts.- Estic molt content del què he aconseguit. Però sempre dic que ho he fet amb tota la gent que m'acompanya. Hem complert els objectius que teníem durant l'any. No només els esportius. Socialment, hem tornat la il·lusió del bàsquet a Manresa. Institucionalment, l'ajuntament ens donarà suport de cara a la temporada següent.- El Manresa ha sigut un gran equip. Però no estàvem jugant bé i veiem que les coses no estaven en una dinàmica positiva per afrontar el play-off. El quart partit a La Corunya va ser a vida o mort. Al final ens en vam sortir- Pensem que sí. A principi de temporada no era una condició sine qua non. Volíem aconseguir formar un equip, jugar bé, atreure gent... Però no era un objectiu que s'havia d'aconseguir al cent per cent. La temporada va avançar. Vas coneixent més la situació, mires l'entorn, mires cap a l'ACB i penses que hi pot haver reducció d'equips. Per tant, va arribar un moment que vam dir "ha de ser aquest any".- No. Si n'hi hagués algun ja ho sabríem.- La LEB per si mateixa és deficitària. Es generen molt pocs ingressos i la part de despesa si vols tenir un equip per pujar és alta. Els desplaçaments són els mateixos. Nosaltres hem mantingut l'estructura del club perquè l'objectiu és pujar. Operativament genera dèficit. Nosaltres ens hem recolzat en una part del cànon que vam cobrar quan vam baixar. Hem seguit l'any sense tensions pressupostàries i seguint amb el nostre pla de reducció de deute.- N'hem cobrat una part. Una altra servirà per pagar el cànon d'entrada i quedarà pendent una darrera part.- No tinc els números al davant però s'haurà reduït en la part que teníem prevista del deute estructurat. Hem corregut amb tots els endarreriments amb Hisenda. Crec que reduirem uns 300 o 400 mil euros.- Amb el pressupost dedicat a plantilla farem un equip que tingui mínimes garanties per competir a ACB. És el nostre objectiu.- Sí, va ser una sorpresa. No ens ho esperàvem- Tot va venir rodat perquè el Joan tenia altres possibilitats. Si la marxa del Diego s'hagués produït quinze dies després no haguéssim pogut fitxar el Joan. I això ens hauria generat un altre problema. Quan vam saber que marxava l'entrenador ens vam moure i de seguida vam parlar amb el Joan.- Això és una responsabilitat del Román Montañez. Junt amb l'entrenador han de dissenyar la plantilla un cop tinguin clar com volen jugar. Serà un procés llarg. No només pel BAXI Manresa sinó per tota l'ACB. Però intentarem fitxar els millors jugadors possibles.- Tot just hem començat a treballar en això i no hi ha cap decisió presa. Dependrà molt de la configuració de la plantilla.- Claríssimament. La recuperació social del club i la ciutat hagués estat molt difícil aconseguir-la a l'ACB. S'estaven perdent massa partits. Aquest any la gent ha gaudit d'un bon bàsquet perquè aquesta LEB ha tingut molt nivell. Només cal veure els tres equips que ens han tocat al play-off (Corunya, Palència i Melilla). El fet que hi hagi més accés a l'ACB ha fet que els equips es reforcessin.- Bé, les dades que tenim són bones. Sóc optimista però ens cal que vagin millor. Animo a la gent que s'apuntin al projecte. S'ho passaran bé i gaudiran d'un bon bàsquet.- És l'objectiu de mínims. Durant la temporada, depenent de com vagi, ja ens posarem màxims. Volem crear un equip competitiu que guanyi partits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)