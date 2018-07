Cs demana a la mesa del Parlament que freni la moció sobre la sobirania

Ciutadans ha demanat una reunió de la mesa del Parlament per intentar que es tombi el text acordat per Junta per Catalunya, ERC i la CUP per reafirmar-se en els objectius per assolir la independència recollits a la declaració del 9-N del 2015, suspesa pel Tribunal Constitucional. La moció, impulsada pels anticapitalistes i finalment acordat amb els dos partits que donen suport al Govern, va ser tramitada per la mesa malgrat les advertències dels lletrats de la cambra.Tant Ciutadans com el PSC i PP ja van presentar peticions de reconsideració a la tramitació inicial de la moció de la CUP per la referència a la declaració del 9-N. Van ser tombades per la mesa, mentre que Junts per Catalunya i ERC van presentar esmenes al text dels anticapitalistes per intentar suprimir l'apel·lació a la declaració del 9-N. La CUP, però, va advertir que no hi renunciaria i va deixar clar que estava disposada a situar tot l'independentisme en la tessitura d'haver d'aprovar-la o rebutjar-la.Finalment, els tres grups van acordar el text, en el qual es recull no només la referència a la declaració del 9-N sinó també el mandat que consideren que es deriva de l'1-O. La moció es votarà aquest dijous a la tarda, quatre dies abans de la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez.Ciutadans argumenta en la seva petició de reunió urgent de la mesa que la moció dels independentistes contravé les ordres del TC i que es deure dels membres de l'òrgan de la cambra "impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la nul·litat per inconstitucionalitat acordada". Cs, PSC i PP van advertir que estaven disposats a arribar al Tribunal Constitucional si no es paralitzava la tramitació del text.

