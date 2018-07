Torra traslladarà a Sánchez la voluntat de «culminar» la independència

Tots sabem com acabarà aquesta situació si no posem remei de veres

Per Papitu del Llobregós el 5 de juliol de 2018 a les 12:34

Com si no haguessim despertat i obert els ulls després de tots aquests anys. Sabem om aabarà tot això de continuar com fins ara. Doncs acabarà en res i anar fent i avui dijous i demà divendres, la classe politica ben col·locadeta i de les llibertats nacionals, la independència i la Republica....res, ja se'ls acudirà qualsevol excusa per tenir-nos distrets, com fins ara. Trist, fa mal, sí...però és la realitat. Només reaccionant contra els qui impedeixen la nostra independència, ens alliberarem. I sí, ens ho han posat dificil. Però hem de persistir, a pesar de tot; això sí, dient la veritat i amb voluntat.