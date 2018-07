L'encoratjador missatge de Cuixart des de la presó de Lledoners

Missatge des de Lledoners:



Us sentim ben a prop. Cap presó ens farà renunciar a un país millor. Seguim dempeus fins a saber-nos lliures. pic.twitter.com/0NbJVXSwUM — Jordi Cuixart (@jcuixart) 4 de juliol de 2018

Jordi Cuixart ha fet arribar el primer missatge des de la presó de Lledoners a través de les xarxes socials per afirmar que "cap presó" els farà "renunciar a un país millor". El president d'Òmnium Cultural va arribar aquest dimecres al costat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Sánchez a la presó de Sant Joan de Vilatorrada.Els quatre han estat fins ara empresonats de manera preventiva a centres madrilenys per ordre del Tribunal Suprem en el marc de la macrocausa contra el procés sobiranista. Un cop a Lledoners, Cuixart ha fet difondre aquest missatge a través de Twitter: "Us sentim ben a prop. Cap presó ens farà renunciar a un país millor. Seguim dempeus fins a saber-nos lliures".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)