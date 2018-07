VÍDEO Els Bombers rescaten un gos atrapat en una finestra a Sabadell

El gos a una altura d'uns vuit metres Foto: Nació Sabadell / Cedida



Els bombers fent el rescat de l'animal Foto: Nació Sabadell / Cedida

Els veïns de l'estret carrer Teòrics de Sabadell han estat sorpresos per la incursió d'un vehicle dels Bombers, un camió amb autoescala. I és que s'ha endinsat en aquest punt del barri d'Espronceda per rescatar un gos atrapat a l'ampit de la finestra, a uns vuit metres d'altura.Ha estat a primera hora d'aquest dimecres. Els Bombers han rebut l'avís a les 7.51 hores i també hi ha participat una agents de la Policia Municipal. Segons han explicat, l'animal ha sortit per una escletxa de la persiana de la finestra, però un cop fora no ha pogut tornar a entrar a dins.Els dos bombers que s'han apropat amb l'autoescala han intentat aixecar la persiana per permetre el gos tornés a l'interior del immoble. En aquells moments el propietari no era a casa i s'ho ha trobat tot plegat quan estava arribant.

