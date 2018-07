Renovar el DNI i el passaport és des d'avui encara més car

El govern espanyol ha pujat el preu de les taxes d'expedició i renovació del document nacional d'identitat (DNI) i el passaport. Tal com recull des d'aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) , renovar el DNI costa 12 euros, un euro més car que abans de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat. Pel que fa al passaport, el preu puja dels 26 als 30 euros.És la segona pujada de preu en poc més d'un any. El darrer canvi, de la mà del Ministeri de l'Interior, que regula el registre dels documents d'identitat oficials, va ser l'1 de gener del 2017. Aleshores les taxes per expedició del DNI van augmentar dels 10,60 euros als 11 euros. El passaport, en canvi, va baixar de preu.Altrament, les famílies nombroses continuaran sense haver de pagar la primera obtenció del document nacional d'identitat o el passaport, així com la renovació o l'expedició per pèrdua o deteriorament.

