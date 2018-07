Boye deixa en evidència el ministre de l'Interior per les tortures a l'Estat

Bueno... hay varias sentencias del TEDH que apuntan directamente a Marlaska como responsable de no investigar torturas ¿esas resoluciones judiciales tampoco le vale? https://t.co/llprIQhZnB — Gonzalo Boye (@boye_g) 5 de juliol de 2018

"En un estat de dret, l'única veritat és la judicial. No hi ha resolucions judicials que corroborin l'existència de 4.000 i 5.000 casos de tortures". Així s'expressava aquest dimecres en el Congrés dels Diputats el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. El jutge posa en dubte l'informe sobre tortures que ha presentat el govern del País Basc i assegura que, en cap cas, s'ha fet servir la tortura de forma sistèmica.Gonzalo Boye, l'advocat de Meritxell Serret, Toni Comín i Valtònyc, ha desmuntat l'argumentari de Grande-Marlaska i, amb una sola piulada, ha aconseguit deixar en evidència el cap de la cartera d'Interior del govern de Pedro Sánchez. "Hi ha diverses sentències del TEDH que apunten directament a Markalsa com a responsable de no investigar tortures", assenyala. Boye conclou la piulada amb una pregunta directa al ministre: "Aquestes resolucions judicials tampoc li serveixen?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)