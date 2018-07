El permís de paternitat s'amplia a cinc setmanes

Els pares que tinguin un fill després d'aquest dijous comptaran amb una setmana més de baixa de paternitat, cinc en total, segons es contempla en els pressupostos generals de l'Estat. Podran beneficiar-se d'aquesta setmana addicional tots aquells progenitors els quals els seus fills nasquin a partir del 5 de juliol en endavant, però no els que hagin estat pares abans d'aquesta data, encara que hagi estat durat el 2018.Aquesta extensió de la baixa és fruit d'un pacte que van fer PP i Ciutadans en l'acord d'investidura de Rajoy, on es demanava passar de quatre a cinc setmanes per principis de 2017. A més, gràcies a una esmena pactada per Podem i PP als pressupostos generals, els funcionaris públics tindran la possibilitat d'agafar-se la baixa de forma no simultània amb la mare. O sigui, que podran gaudir de la seva baixa després de les 16 setmanes de la mare, ampliant el període total d'ambdós progenitors a 21 setmanes.Aquesta ampliació de permís ha provocat un augment en els pressupostos d'un 4,5%, fins als 2.559 milions d'euros en el conjunt de prestacions relacionades amb la baixa temporal per naixement.

