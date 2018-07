Un alcalde del PP va cobrar sense anar a treballar durant set anys

L'alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana, va formar part de la plantilla de la direcció territorial de Sanitat d'Alacant des del 2007 fins al gener del 2014. Ara bé, tal com va avançar en exclusiva Eldiario.es i ha confirmat aquesta setmana la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, el polític del Partit Popular no va anar ni un sol dia a la feina.La consellera Ana Barceló va detallar aquest dimecres a Les Corts les conclusions de la investigació. El detallat informe destaca que "no consta el pas" de Bascuñana per la direcció territorial de la demarcació valenciana i que "no s'ha trobat cap document descriptiu de les funcions encomanades"."No hi ha constància entre els funcionaris consultats que el doctor Bascuñana fes acte de presència física a la direcció territorial en els anys que va estar adscrit funcionalment", apunta Barceló. Ara, el departament ha decidit obrir un expedient informatiu per reunir més informació i no descarta dur el cas "a d'altres instàncies".

