L'uniforme d'una escola de Rubí al cartell del festival de curtmetratges aixeca polseguera

La celebració del Festival Internacional de Curtmetratges de Terror, Fantàstic i Freak de Rubí (InFest) no ha començat, però s’ha vist implicat en una polèmica amb la qual poc pensaven els seus organitzadors que s’hi trobarien. No per les cintes que s’hi projectaran ni pels convidats, sinó pel cartell. Es tracta d’una imatge en què es veu una nena amb l’uniforme d’un centre educatiu privat de la localitat i que aguanta el que simbolitza un cap humà tallat. El centre ha amenaçat en interposar una demanda.

El cartell és tan gràfic com explícit, però va en la línia dels pòsters que il·lustren altres festivals d’aquesta tipologia, centrat en el gènere de terror. La diferència d’aquest cartell és que és de producció pròpia, sobre fonts rosat, i on s’hi veu una nena vestint un uniforme d’escola privada. Tot i que no s’hi veu el nom del centre, es tracta del mateix que utilitza un centre de la ciutat, el nom del qual prefereixen no fer públic per evitar problemes majors.

Cartell original i el retocat del festival rubinenc. Foto: Cedida

“No vam voler malmetre la imatge de ningú, encara menys de la ciutat, era simplement una imatge que vam trobar representativa, no es veu el nom de cap escola a l’uniforme, hi figura el del festival”, explica Imanol Fernández, organitzador del festival, en declaracions a. De fet, el centre educatiu es va posar en contracte amb el col·lectiu el passat dijous, en què es demanava la retirada de la publicitat gràfica del festival, amb l’amenaça d’interposar una demanda, segons els organitzadors.Tot i intentar contactar-hi posteriorment, no van poder-ho fer, motiu pel qual s’ha optat per abordar tots i cada un dels cartells i fuls informatius del festival i eliminar a mà l’uniforme. “Hem tatxat tots els cartells amb un retolador, ara el vestit és tot negre”, argumenta Fernández, que assegura que no eren a temps de refer el material publicitari, que d’altra banda hagués duplicat la despesa del festival, que tindrà lloc entre els dies 13 i 14 de juliol a la plaça del Celler.Amb tot, apunta que l’Ajuntament també ha mediat amb el centre educatiu, donat que el consistori és col·laborador del festival. L’esperança és que finalment no s’interposi la demanda contra l’organització, que assegura que podria tocar econòmicament la iniciativa, que aquest any arriba a la seva tercera edició, posant en perill la seva continuïtat. D’altra banda,ha intentat contactar amb l’escola, sense que hagi rebut resposta.

