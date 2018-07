Dos morts en precipitar-se amb el cotxe al canal a Amposta

Dues persones de 74 i 78 anys han mort aquesta nit en un accident que ha tingut lloc a les 20.19 hores, quan un vehicle que circulava per la carretera TV-3405 ha caigut al canal de l'Ebre, al quilòmetre 1,5 de la via, al terme municipal d'Amposta (Montsià). El succés ha tingut lloc al Camí de Lligallo de Cambra, una via asfaltada paral·lela a la carretera TV-3405 d'Amposta a Sant Jaume d'Enveja.Al lloc del sinistre hi han acudit sis dotacions dels Bombers, a més dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local i efectius del SEM que, malgrat els han practicat maniobres de reanimació, no han aconseguit salvar-los la vida. Segons han informat fonts municipals, les víctimes són veïns de Sant Jaume d’Enveja.

