Junqueras: «No us rendiu perquè nosaltres no ho farem mai»

Junqueras:



“Malgrat el gruix dels murs, ara us escolto amb més claredat. Sou imparables! No us rendiu perquè nosaltres no ho farem mai!” — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 4 de juliol de 2018

VÍDEO «Ja sou a Catalunya, llibertat presos polítics»: així han rebut a Lleida als líders independentistes https://t.co/IZeqyjTDCi pic.twitter.com/NdCp9FfuI8 — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de juliol de 2018

La piscina de la presó del Puig de les Basses Foto: Departament de Justícia

L'Associació Catalana de Drets Civils -que aplega les famílies dels presos- demana prudència i civisme, i que la ciutadania no talli carreteres

Els presos polítics que han estat traslladats aquest dimecres ja són a presons catalanes. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han arribat al matí al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i Carme Forcadell i Dolors Bassa són ja al de Puig de les Basses, a Figueres.Un dels primers a reaccionar un cop ha arribat a Catalunya ha estat el vicepresident Oriol Junqueras, que ha fet una piulada al seu compte de Twitter apel·lant a la gent a no rendir-se. "Malgrat el gruix dels murs, ara us escolto amb més claredat. Sou imparables! No us rendiu perquè nosaltres no ho farem mai!".Les dues dirigents han rebut aquesta mateixa tarda a les 17.30 hores la visita del president del Parlament, Roger Torrent. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat la presó de Lledoners, on hi ha els presos polítics. A les concentracions que han tingut lloc a l'exterior de les dues presons, hi ha participat el gruix del govern Junqueras, Romeva i els "Jordis" han entrat a la presó del Bages en dos vehicles dels Mossos sense logotip -una furgoneta vermella i una de blanca-, custodiades per dos cotxes més, també sense logotip. Els vehicles han entrat molt ràpid al recinte del centre penitenciari i els Mossos han hagut de fer un cordó policial per facilitar-ne l'accés davant d'una quarantena de manifestants que feien crits de "llibertat".Els presos han abandonat aquest matí la presó de Zuera, a Saragossa, on han passat la nit. Abans d'arribar a Lledoners han fet parada a Brians II -anteriorment també s'han aturat a la presó de Ponent, a Lleida- on han passat a estar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra. Des d'allà han viatjat cap a Sant Joan de Vilatorrada en vehicles de la policia catalana.D'altra banda, Carme Forcadell i Dolors Bassa han sortit a primera hora del matí d'Alcalá Meco, custodiades per la Guàrdia Civil, també en direcció cap a Catalunya, on han arribat cap a les quatre de la tarda. Pel que fa Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn encara es troben a la presó d'Estremera però ja tenen el vistiplau del jutge Llarena perquè siguin traslladats a una presó catalana en breu.Així doncs, a l'espera del trasllat dels tres consellers que falten, el primer gest del govern espanyol per rebaixar la tensió amb Catalunya és a punt de culminar. L'acostament és el primer moviment que materialitza el govern de Pedro Sánchez després que el jutge Pablo Llarena hagi encaminat la instrucció del cas, i es produeix pocs dies abans de la reunió de Sánchez amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el proper 9 de juliol El sobiranisme no ha adoptat una actitud contemplativa davant l'esperat trasllat, un dret reclamat per les famílies i els propis presos. Òmnium, l'ANC i l'Associació Catalana de Drets Civils es feliciten per l'acostament d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Quim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, sobretot per les facilitats que es concedirà als familiars i els advocats. No obstant això, ni les entitats ni els partits consideren el trasllat una victòria ni una concessió. Ja s'han anunciat mobilitzacions per incidir en el discurs de l'alliberament: "No us volem prop de casa, us volem a casa".Serveis Penitenciaris ha escollit Puig de les Basses i Lledoners per considerar que que aquests centres són "els destins més adients". Com tots els interns que ingressen a una presó, els dirigents independentistes seran conduits al mòdul d'ingressos, on faran una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l'equip. Després seran ubicats on es determini, tot i que sempre serà un mòdul ordinari adequat al seu perfil. L'únic que canvia és que no participaran en activitats especialitzades d’intervenció en un delicte, ja que no estan penats. No obstant això, sí que poden participar en la resta d’activitats formatives, esportives, artístiques o laborals. Lledoners és una presó on els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència . De fet, és l'única de Catalunya amb aquest funcionament. Això significa que els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant votació democràtica, i que aquestes fan propostes que, en cas que tirin endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits, ja sigui funcionariat, educadors o psicòlegs. Per això, es considera que són centres que milloren en clima social dels interns, dels professionals i que redueixen la conflictivitat.En els dos centres el règim de visites serà el mateix que fins ara. Concretament, els presos que tenen fills menors de 10 anys podran fer comunicacions de convivència, en les quals els nens tenen la possibilitat d'entrar amb un adult una vegada al mes durant 90 minuts. Respecte de les comunicacions per locutori o per vidre amb familiars i amics, tindran 40 minuts a la setmana, que es poden distribuir en dues trobades de vint minuts, dissabte o diumenge, o en una de sola, un dels dos dies del cap de setmana.

