El govern espanyol converteix el discurs de Morenés contra Torra en un model a seguir

La pregunta que el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer a Pedro Sánchez sobre si compartia el discurs de l'ambaixador a Washington, Pedro Morenés, en l'acte de l'Smithsonian Folklife Festival , ja té resposta. El ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, ha explicat aquest dimecres a la comissió d'Exteriors al Congrés, que s'ha enviat el discurs de Morenés a tots els ambaixadors perquè el prenguin com a model a seguir en cas que es repeteixin situacions similars. Segons Borrell, Morenés "va fer el que havia de fer perquè estava instruït per això. Assumeixo la responsabilitat de les seves paraules".En l'acte a Washington, Torra va fer un discurs en què va al·ludir a la realitat política a l'estat espanyol, va criticar el sistema polític espanyol i va criticar l'existència de presos polítics. Morenés, exministre de Defensa del govern del PP i un ambaixador polític, va reaccionar de manera vehement amb una intervenció en què va titllar de "mentides" les afirmacions del president català. Avui, Borrell ha estat molt emfàtic en la seva defensa de Morenés. Ha afirmat que cap diplomàtic espanyol pot romandre impassible davant el que ha considerat "atac feroç" a les institucions espanyoles.A la comissió del Congrés, els portaveus del PDECat, Jordi Xuclà, i d'ERC, Joan Tardà, han estat molt contundents amb el ministre. Xuclà ha demanat el seu cessament i li ha demanat que deixi de fer un activista de Societat Civil Catalana. Joan Tardà, per la seva banda, li ha retret les seves burles contra oriol Junqueras, que ha considerat pròpies d'una "mala persona" i s'ha manifestat "preocupat" per la possibilitat de ser "desinfectat", en al·lusió a unes declaracions de Borrell durant la campanya del 21-D.

