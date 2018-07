VÍDEO L'amenaça d'una consellera del PP a Barcelona: «La història es pot tornar a repetir»

⚠ La consellera de districte del PP a Sant Andreu sobre la memòria històrica i el cop d'estat feixista: "La historia se puede volver a repetir. Vosotros, jóvenes, estad preparados". Prou impunitat! pic.twitter.com/RGUUOhGADl — ERC Barcelona (@ERCbcn) 4 de juliol de 2018

La consellera del PP del districte de Sant Andreu, Carmen Santana, ha aixecat una forta polseguera a Twitter per unes reflexions que ha fet al voltant d'una moció al voltant de la memòria històrica."El seu esforç, juntament amb el d’altres grups, volent canviar la història, posant sobre el paper aquells fets que van resultar-vos dolorosos i oblidant-se dels fets del mateix signe ocasionats pels que van lluitar des de la seva ideologia", ha demanat.Tot seguit, Santana explica els motius: “El nostre grup és contrari a aquesta proposta i per tant el meu vot és no. I tal com ha llegit el senyor Ivan, si tots ens llegim la història, seria també interessant saber què va passar en aquelles dates i a mi no m’interessa. Estar recordant sempre el passat quan el millor és estar al present i el que estem aconseguint". "No ho entenc, no m'entra", rebla.És llavors quan Iván Altimira, regidor d'ERC, li critica aquestes paraules amb el lema “Un poble que oblida la seva història, està condemnat a repetir-la”. Santana, visiblement molesta, opta per contestar-lo. "Tal com està el panorama i tot el que s’està veient és veritat que la història es pot tornar a repetir. I la veritat, a la meva edat, no sé si ho veuré, però vosaltres, joves, estigueu preparats per si de cas”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)