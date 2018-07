Les 10 sèries que has de veure abans que s'acabi l’estiu

L'estiu és temps de platja, piscina, gorgs... i també de sèries.et proposa deu sèries imprescindibles per veure abans que acabi la canícula. Una alternativa per tancar-se a casa (amb aire condicionat o ventilador).Pots votar, a més, la sèrie que t'agradi més. Per fer-ho

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)