JxCat, ERC i CUP ratificaran el mandat de l'1-O i la resolució del 9-N per assolir la República

Les formacions independentistes han arribat finalment a un acord per votar aquest dijous al Parlament una moció impulsada per la CUP que ratifica l'objectiu de culminar el procés implementant la independència. Malgrat que JxCat i ERC havien anunciat que intentarien retirar la referència inicial a la resolució de ruptura del 9-N del 2015 , però finalment no només es manté aquest element, sinó que es reforça fent referència als resultats de l'1-O i de les eleccions del 21-D.La CUP es va negar a oblidar la resolució del 9-N , anul·lada pel Tribunal Constitucional (TC), i, després de "dures negociacions", ha aconseguit que les altres formacions acceptin ratificar-ne els objectius, els quals passen per l'inici del procés per proclamar la República catalana i per implementar les lleis socials aprovades pel Parlament i vetades per l'Estat. Els tres grups han registrat aquesta tarda el text de la moció transaccionada, que es votarà dijous a la tarda.En el redactat definitiu, s'hi manté el compromís de respondre als embats judicials de l'Estat ratificant la "ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament, per a assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya" i reiterant "els objectius polítics" que conté la resolució del 9-N, els quals considera ara "legitimats pels resultats del referèndum de l'1-O i de les eleccions del 21-D".Un dels afegits al redactat original és un paràgraf que recorda el suport al dret a decidir i l'autodeterminació expressats pel Parlament "i en conseqüència, com a dipositari de la sobirania de poble de Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat, reitera el seu compromís a assolir els objectius polítics anteriorment expressats per vies democràtiques i no violentes".La moció també instava inicialment el Govern a fer efectiu els articles tombats de deu lleis, entre les quals les d'emergència habitacional, igualtat, canvi climàtic, universalització de l'assistència sanitària o de l'Agència de Ciberseguretat, als quals ara hi suma quatre lleis més, incloent la del llibre sisè del codi civil català, la de l'impost als actius no productius o la de modificació de la presidència de la Generalitat.Finalment, el text manté el mandat a l'executiu perquè presenti en tres mesos el pla d'execució de les mesures per fer efectiu el contingut d'aquestes lleis, però allarga de tres a sis mesos el termini perquè presenti projectes de llei per recuperar "els drets i llibertats que afecten de forma directa a la millora de la qualitat de vida de les persones" frenats per vetos del TC a normes catalanes.La votació i aprovació d'aquesta moció previsiblement tensionarà el ple, ja que pretén ratificar una resolució anul·lada que crida a la desobediència directa al TC. Ciutadans, PSC i PP, de fet, ja van fer peticions de reconsideració de la tramitació del text, ja que entenien que vulnerava els límits del Parlament, cosa que podria obrir un nou capítol de xoc de la mesa de la cambra amb l'alt tribunal, com ja va ocórrer amb Carme Forcadell la legislatura passada.

Moció transaccionada per JxCat, ERC i CUP sobre el procés independentista by naciodigital on Scribd

