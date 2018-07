Estabilitzat el foc de l'Empordà després d'afectar unes 25 hectàrees

El foc que ha començat a dos quarts de cinc d'aquest dimecres a la tarda a Vilopriu (Baix Empordà) ha estat estabilitzat cap a un quart de vuit del vespre, segons han informat els Bombers. L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees de superfície, el 50% agrícola i el 50% forestal, segons els Agents Rurals.En l'extinció del foc hi han arribat a treballar fins a 25 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Les flames han obligat a tallar tres carreteres locals, la GI-631, la GIV-6232 i la GIV-6311. A més, segons els Mossos d'Esquadra s'ha confinat les tres persones d'una masia propera com a mesura preventiva. No hi ha constància de persones ferides.L'incendi ha començat en una zona propera entre les carreteres GIV-6232 i GIV-6311 i s'ha propagat empès per la marinada en sentit nord, fins a saltar a la carretera GI-631. A banda de les dotacions dels Bombers, també hi ha treballat 3 vehicles i 6 voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Gavarres-Marina, efectius del cos d'Agents Rurals, 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)