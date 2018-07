Abidal explica la seva versió del cas del fetge «il·legal»

El secretari tècnic del Barça, Eric Abidal, manté que el fetge que li van trasplantar el 2012 és del seu cosí. L'exdefensa ha fet un comunicat després de polèmica provocada per la filtració d'unes escoltes telefòniques que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola van fer a Sandro Rossell i que revelen “la compra d’un fetge de manera il·legal” per a l'exdefensa, segons explica el diari El Confidencial A les converses, l’expresident del Barça admet que la suposada donació d’un cosí del jugador va ser un muntatge.L’Audiència Nacional va obrir una peça separada després de detectar quatre converses en els que es parlava d’aquesta compra per a Abidal, actual secretari tècnic del club. Un cas, però, que la mateixa Audiència va arxivar a principis de 2018 per manca de proves.En una de les converses, un desconegut titlla de “fill de puta” Abidal per criticar Rosell. I afegeix: “A este tío le compramos un hígado ilegal... y vendimos que era del primo. Y le pagamos dos años de contrato, lo que le quedava”. Rosell reacciona afirmant amb un “sí”.

