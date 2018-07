VÍDEOS i FOTOS Clam a les presons per exigir l'alliberament dels presos

Manifestació a tocar de la presó de Lledoners. Foto: Josep Maria Montaner

EN DIRECTE El clam a les portes de la presó de Lledoners és clar: «Llibertat presos polítics» https://t.co/7oYXWIHnwV pic.twitter.com/K5I2nfiQuV — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de juliol de 2018

VÍDEO El «Cant dels Ocells» fa vibrar els participants de la concentració, a les portes del centre penitenciari de Lledoners https://t.co/7oYXWIHnwV pic.twitter.com/B90P6XKBKb — NacióPolítica (@naciopolitica) July 4, 2018

EN DIRECTE «No estem tristos, estem emprenyats»: milers de persones exigeixen l'alliberament dels presos polítics a Lledoners i Puig de les Basses https://t.co/lTWCdcZd8m pic.twitter.com/xAtWmWZuK5 — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de juliol de 2018

Una pancarta clama «Llibertat» a l'exterior de la presó de Lledoners Foto: Josep M. Montaner

VÍDEO «Volem entrar a dins la presó»: centenars de persones reclamen apropar-se a la presó de Lledoners i els voluntaris de les entitats i els @mossos munten un cordó per aturar l'avançament de la multitud https://t.co/lTWCdcZd8m pic.twitter.com/jSoCvZqRRv — NacióPolítica (@naciopolitica) 4 de juliol de 2018

El groc és, més que mai, el color que aquest dimecres predomina a les presons de Puig de les Basses, a Figueres (l'Alt Empordà) i Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (el Bages). Groc en les samarretes, en les pancartes i en els milers de llaços que pengen de les baranes de les carreters. El trasllat dels presos a Catalunya s'ha convertit en un clam que parla per sí sol i que arriba fins a les mateixes portes dels centres penitenciaris. Segons els manifestants, es tracta d'un crit de llibertat. Això és el que més m'ha escoltat en les dues concentracions que Òmnium, ANC i les famílies han organitzat per exigir l'alliberament dels líders independentistes.Aquesta nit serà la primera que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Jordi Cuixart dormiran en presons catalanes. Aquest no era l'objectiu -les famílies s'entesten a recordar que la determinació és l'alliberament-, però l'apropament suposa una mica més d'aire per a elles i els advocats, que troben majors facilitats en la comunicació i per preparar les defenses.Els voltants de les presons de Lledoners i Puig de les Basses han estat un clam unànime per exigir la llibertat dels presos. El sobiranisme s'ha tornat a mobilitzar. A les dues marxes hi han assistit també diverses figures polítiques com Artur Mas, Albert Batet, Antoni Castellà, Jaume Asens, David Font, Marta Vilalta i bona part dels dirigents del Govern.Els líders independentistes empresonats han rebut aquest dimecres a la tarda la visita de la cúpula representativa de les institucions catalanes. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, s'ha reunit amb Junqueras, Romeva i els Jordis a Lledoners i el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet el mateix amb Bassa i Forcadell a Puig de les Basses. Diversos consellers també s'han desplaçat fins als centres penitenciaris.Aquest migdia, Junqueras, Romeva i els "Jordis" han entrat a la presó del Bages en dos vehicles dels Mossos sense logotip -una furgoneta vermella i una de blanca-, custodiades per dos cotxes més, també sense logotip. Els vehicles han entrat molt ràpid al recinte del centre penitenciari i els Mossos han hagut de fer un cordó policial per facilitar-ne l'accés davant d'una quarantena de manifestants que cridaven en favor de la "llibertat". Hores després, Bassa i Forcadell han arribat a Figueres, custodiades en una furgoneta de la Guàrdia Civil. Pel que fa Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn encara es troben a la presó d'Estremera però ja tenen el vistiplau del jutge Llarena perquè siguin traslladats a una presó catalana en breu.L'onada de calor ha convertit el Bages en un forn, i a mesura que transcorria la tarda, les temperatures s'han fet, per a molts concentrats, insuportables. Les poques ombres d'aquest punt gairebé desèrtic de Sant Joan de Vilatorrada -enmig de camps de blat i d'ordi- s'han ocupat amb extrema rapidesa, i les begudes i l'ambient festiu han agafat protagonisme entre xiulets i clams independentistes.La concentració davant de Lledoners s'ha començat a cuinar de bon matí, tot i que ha estat poc després, cap a les 17.00 hores, quan el CDR del Bages ha aplega més gent. Desenes de persones han ocupat la vorera de la rotonda on aquest dimarts al vespre es va produir una agressió espanyolista a un veí de la comarca que penjava llaços grocs. Amb pancartes, cartells i moltes estelades han recordat que Catalunya "serà antifeixista".Els líders polítics que s'han desplaçat fins a les portes de les dues presos catalanes que acullen des d'aquest dimecres els líders independentistes han coincidit a destacar que els sentiments estan "a flor de pell" i que són "contradictoris" perquè estan "contents" per tenir-los a prop, però "tristos perquè continuen tancats", tal com ha destacat Jaume Asens, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.En aquest mateix sentit s'ha expressat Marta Vilalta, portaveu d'Esquerra Republicana: "No pararem fins que siguin a casa. No pararem de persistir i ens hi deixarem la pell". "El vostre acostament 9 mesos després només indica que s'han vulnerat tots els vostres drets, fins i tot el penitenciari. L'estat espanyol no imparteix justícia, sinó revenja", ha denunciat Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha denunciat una justícia "negra del franquisme", i ha assegurat que, des de l'Assemblea, es farà arribar "aquesta vergonya a tot arreu". "La clau que obrirà els panys de les presons i el retorn dels exiliats és la República", ha assegurat, per acabar sentenciant: "Aquests jutges espanyols sí que acabaran als tribunals".Pel que fa a Torrent, ha arribat a a la presó del Puig de les Basses de Figueres quan feia poc més d'una hora que el furgó de la Guàrdia Civil havia fet efectiu el trasllat de Bassa i Forcadell des de la presó d'Alcalá Meco. A la sortida, ha afirmat que les ha vist "fortes, dignes i fermes", una mica cansades pel viatge per carretera i decidides a "defensar la seva llibertat"."Estar prop de casa no és estar a casa", ha dit Torrent, que sosté que només es farà justícia "quan tots els presos i exiliats estiguin a casa amb els seus". Al centre penitenciari també han arribat els consellers Elsa Artadi, Laura Borràs i Chakir el Hombrai, tot i que no s'han vist amb Bassa i Forcadell.Les concentracions han acabat poc després de quarts de nou, tot i que diversos manifestants han volgut mostrar el seu rebuig al que han considerat un acte de submissió. "Volem entrar a la presó" i "ni un pas enrere", reclamaven. En aquest escenari han estat els voluntaris de l'ANC i Òmnium, així com membres de les ADF qui, en col·laboració amb Mossos, han realitzat un primer cordó de seguretat per evitar tensar la situació.

