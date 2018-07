El Suprem ordena al TSJ del País Valencià que deixi de jutjar el Decret de Plurilingüisme

El Tribunal Suprem ha esmenat la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'anul·lar parcialment el Decret 9/2017 de Plurilingüisme, una normativa que es trobava derogada en el moment de la resolució. Tal com informa el diari La Veu, l'alt tribunal no només corregeix la interpretació del TSJ sinó que també dóna la raó als arguments sostinguts per la Conselleria d'Educació, qui va defensar que la normativa havia estat derogada per la Generalitat i no estava en vigor.

La secció quarta del TSJ va emetre una sentència en abril de 2018 on posava en dubte una part del Decret de Plurilingüisme derogat. Diverses associacions de pares i mares catòliques, sindicats conservadors i la Diputació d'Alacant van presentar diversos recursos contra el decret. Aleshores, el tribunal va decidir anul·lar parcialment la normativa, concretament els articles 9.4, 17, 18, 19, 20 i 21, la disposició addicional huitena i els annexos XI i XII del Decret 9/2017 perquè entenia que aquestos preceptes de la norma, que havia sigut suspesa prèviament de manera cautelar pel tribunal, "vulneren la Constitució, són contraris a la legislació nacional i autonòmica i suposen una discriminació del castellà enfront del valencià en les aules".

La Generalitat, això no obstant, va recorrer contra la decisió argumentant que la normativa estava derogada. Ara, en la seua providència, el Tribunal Suprem estima les consideracions de la Conselleria d'Educació quan assenyala "la pèrdua sobrevinguda de l'objecte processal pel fet d'haver-se derogat el Decret de Plurilingüisme". A més a més, el criteri del Tribunal Suprem ha estat compartit i acceptat per la Fiscalia. El Suprem, per tant, explicita que des de la derogació del Decret de Plurilingüisme, el 29 de desembre de 2017, es queda sense objecte el litigi.

El govern valencià interpreta que la secció quarta del TSJ hauria d'haver acceptat, des d'eixe moment, totes les peticions d’arxiu que la Generalitat ha formulat en els diferents processos pendents al·legant aquesta causa.

La conselleria ha recordat que actualment el plurilingüisme educatiu està regulat mitjançant la Llei de Plurilingüisme aprovada el 14 de febrer de 2018 a les Corts Valencianes.

