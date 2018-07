ERC i PDECat donen suport al PSOE per renovar la cúpula de RTVE abans de la reunió Torra-Sánchez

Els 17 diputats d’ERC i el PDECat al Congrés (9 ERC i 8 PDECat) han donat suport aquest dimecres al nomenament dels membres del consell d’administració de RTVE que s’ha votat al Congrés dels Diputats, on els seus escons eren necessaris per aprovar la llista pactada entre PSOE i Podem.Les dues formacions han anunciat el seu “sí” a aquests nomenaments –i també a la convalidació del decret de l’ens- poc abans de l’inici del debat i despès que el govern espanyol hagi manifestat la seva disposició a parlar “sense traves” –i per tant a escoltar també de la proposta de referèndum pactat que plantejarà Quim Torra- durant la reunió que el president de la Generalitat i el president espanyol, Pedro Sánchez, faran a La Moncloa el dia 9.ERC i PDECat han permès d’aquesta manera que la proposta del PSOE prosperés per majoria absoluta després de la votació de dilluns, on no va aconseguir les 3/5 parts necessàries en primera volta. Un cop superada la votació, el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, assolirà la presidència de l’ens El govern espanyol ha obtingut els seus suports, i també els del PNB, en les últimes hores després que ERC va votar en contra i el PDECat es va abstenir a la votació de dilluns. Aleshores encara pesava a l’ànim d’ERC el “no” del PSOE (que es va sumar al del PP i el de Cs) a la seva moció per a un diàleg “sense renúncies ni condicions”. Els nacionalistes bascos i el PDeCAT van criticar que l’executiu espanyol enfoqués aquesta votació sense cap mena de debat previ amb els partits que teòricament li havien de donar suport.A partir d’aquí, l’equip de Pedro Sánchez ha matisat la seva posició respecte al diàleg amb el president Torra per assegurar un canvi de posició d’ERC, i ha entaulat converses amb PDECat i PNB que han donat fruits. A la seva compareixença al Congrés, la vicepresidenta del govern Carmen Calvo va oferir un diàleg “obert i sense traves” i va apuntar que Torra era lliure de plantejar el referèndum pactat a la reunió, malgrat vançar ja el ‘no’ de Sánchez.La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha insistit en aquesta direcció aquest matí de dimecres al Congrés, on ha afirmat que Torra té dret a plantejar el que li sembli oportú i ha apuntat a la possibilitat d’un diàleg bilateral entre els dos governs.Aquest dimecres, poc abans del debat, el portaveu del PDECat , Carles Campuzano ha anunciat el vot favorable de la seva formació per “desbloquejar” la renovació de RTVE i s’ha mostrat esperançat que la televisió pública espanyola “sigui un servei públic objectiu”.També el portaveu d’ERC s’ha pronunciat en aquesta direcció en unes manifestacions on ha apuntat que en la mesura que a la reunió entre Torra i Sánchez “es podrà parlar de tot” els republicans votaran a favor de la proposta del PSOE i Podem.Segons Tardà és una “victòria política” perquè s’ha forçat Sánchez a “corregir” la seva primera oposició frontal a escoltar la proposta de Torra, de manera que al final “s’ha imposat la realitat” i “res ni ningú ha quedat exclòs del marc de diàleg”.

