Cs exigeix la dimissió de l'alcalde d'Arroyomolinos detingut per corrupció

Cs ha exigit aquest dimecres la dimissió del seu alcalde a Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, detingut per corrupció ahir al matí en l'operació policial arreu de l'Estat contra el frau en la instal·lació de programes informàtics als semàfors de diversos municipis. El partit liderat per Albert Rivera ha anunciat que expulsarà a Ruipérez si no accepta la renúncia en les properes hores després d'haver prestat declaració davant del jutge i haver-ho deixat en llibertat amb càrrecs.El cas de Ruipérez és el primer d'un dirigent de Cs investigat per corrupció. D'altra banda, si l'electe de Lleó Carlos Fernández es trobés també en aquesta situació se li enviaria també un requeriment amb la mateixa petició.

